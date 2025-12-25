Термобелье как угроза: как неправильное ношение влияет на циркуляцию крови и приводит к заболеваниям

Неправильное и слишком частое ношение термобелья может оказать негативное влияние на репродуктивное здоровье мужчин, предупредил уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья "СМ-Клиника" Артур Богатырев. Об этом специалист рассказал в интервью "Ленте.ру".

Как термобелье влияет на температуру гениталий

Артур Богатырев объяснил, что основная опасность термобелья заключается в его способности перегревать гениталии. Мужские половые органы должны находиться на температуре примерно на два-три градуса Цельсия ниже общей температуры тела, чтобы организм мог вырабатывать жизнеспособные сперматозоиды.

"Плотно прилегающее синтетическое белье, особенно если его носить постоянно, нарушает естественную терморегуляцию. Оно создает эффект "сауны", что может привести к снижению количества и подвижности сперматозоидов", — подчеркнул уролог.

Риски для здоровья от влажной и теплой среды

Еще одной проблемой, связанной с ношением термобелья, является создание теплой и влажной среды, которая идеально подходит для размножения патогенных бактерий и грибков. Врач отметил, что это может привести к таким заболеваниям, как баланит, раздражение кожи и грибковые инфекции.

Механическое воздействие на ткани и сосуды

Кроме того, по словам Богатырева, слишком тесное термобелье может механически сдавливать ткани и сосуды, что нарушает нормальное кровообращение.

Это также может стать причиной различных заболеваний и дисфункций, связанных с нарушением циркуляции крови в области гениталий.