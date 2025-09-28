Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Olga_Ernst by Olga Ernst is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.
Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:23

Крошечные фермеры с большими идеями: как термиты изменили представление о сельском хозяйстве

Термиты создали уникальную систему защиты грибных ферм с помощью почвенных микробов

За десятки миллионов лет до появления первых земледельческих культур у людей термиты уже освоили фермерское ремесло. Эти насекомые выращивают грибы в подземных "теплицах", превращая их в главный источник питания. Как и земные аграрии, они сталкиваются с проблемой "сорняков" — вредоносных грибов, способных уничтожить урожай. Недавнее исследование, опубликованное в Science, раскрывает один из изящных способов, с помощью которых термиты сохраняют свои грибные поля в безопасности.

Фермеры под землёй

Речь идёт о юго-западноазиатском виде Odontotermes obesus. Рабочие термиты приносят в гнездо кусочки листьев, измельчают их и формируют из них соты. Внутри этих камер поддерживается влажность и температура, подходящие для развития гриба Termitomyces. На разрастающемся мицелии термиты постоянно пасутся, словно коровы на пастбище.

Но рядом с полезным грибом легко могут поселиться нежелательные соседи — плесени и конкурирующие виды. Именно они и становятся настоящей угрозой подземным фермам.

"Невероятно эффективно термиты могут поддерживать чистоту в своих подземных фермах", — отметил биолог-эволюционист Майкл Поульсен.

Эксперименты в лаборатории

Команда исследователей во главе с биологом-эволюционистом Ритобаном Райчоудхури из Индийского института IISER Mohali решила проверить, как насекомые борются с опасными грибами. Они переселили колонии вместе с сотами в лабораторию и провели серию экспериментов.

  1. В первом опыте термитам предложили здоровые соты и соты, заражённые грибком Pseudoxylaria. Насекомые мгновенно закопали заражённые, а чистые оставили нетронутыми.

  2. Затем учёные проверили, как влияет почва. Когда заражённые соты закопали в стерильную землю, гриб продолжал развиваться. А вот в обычной почве рост прекращался.

  3. Экстракты микробов из такой почвы, добавленные к грибам в чашках Петри, также подавляли Pseudoxylaria. Это подтвердило гипотезу: термиты используют почвенные микробы как союзников.

"Мы поняли, что нам есть что рассказать", — сказал Райчоудхури.

Гибкие стратегии

Особенно удивительным оказалось то, что термиты не действуют шаблонно. Если заражение невелико, рабочие тщательно очищают соты от грибка. Но если заражение серьёзное, они полностью закапывают поражённый участок.

Термиты также умеют "спасать урожай". Когда учёные скрепили заражённый сот с сотами, где рос Termitomyces, насекомые аккуратно отделили заражённый кусок и закопали его, оставив полезный гриб расти дальше.

"Мы были удивлены, что эти крошечные насекомые способны демонстрировать столь сложный набор действий", — отметил Райчоудхури.

Сравнение: фермеры люди и фермеры термиты

Аспект Люди Термиты
Культура Зерновые, овощи, фрукты Гриб Termitomyces
Борьба с сорняками Прополка, гербициды Закапывание заражённых сот
Поддержка урожая Удобрения, теплицы Влажные камеры в гнезде
Союзники Домашние животные, микробиота почвы Почвенные микробы

Советы шаг за шагом: как учёные исследуют насекомых-фермеров

  1. Извлекают термитники и доставляют в лабораторию.

  2. Создают условия, близкие к естественным.

  3. Вносят возбудителей — "сорные" грибы.

  4. Наблюдают за поведением рабочих особей.

  5. Проверяют влияние почвенных микробов на рост грибка.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать роль почвенных микробов.

  • Последствие: неполное понимание системы защиты урожая.

  • Альтернатива: использовать комплексный подход с учётом взаимодействия насекомых и микробов.

А что если…

А что если методы термитов можно использовать в агротехнологиях? Почвенные микробы, способные подавлять патогены, могли бы стать основой новых биоудобрений или органических фунгицидов.

Плюсы и минусы стратегии термитов

Плюсы Минусы
Экологичность: без химии Зависимость от состава почвы
Гибкость: разные стратегии Высокие затраты энергии колонии
Защита урожая на длительный срок

Ограничено только подземными условиями

FAQ

Как выбрать вид термитов для изучения?
Учёные исследуют те виды, что выращивают Termitomyces, например Odontotermes obesus.

Сколько времени занимает эксперимент?
От нескольких дней до недель, в зависимости от стадии заражения.

Что лучше для термитов: закапывать или чистить соты?
Это зависит от степени заражения: при малом они очищают, при сильном — закапывают.

Мифы и правда

  • Миф: термиты только вредители.

  • Правда: грибные термиты играют важную роль в экосистеме, перерабатывая растительный материал в почву.

  • Миф: насекомые действуют хаотично.

  • Правда: их поведение основано на гибких и чётких стратегиях.

  • Миф: микробы всегда враги насекомых.

  • Правда: в почве есть союзные микробы, которые помогают термитам.

3 интересных факта

  1. Термиты выращивают грибы более 50 миллионов лет.

  2. Их гриб Termitomyces считается деликатесом в некоторых странах Африки и Азии.

  3. В термитниках поддерживается особый микроклимат, напоминающий миниатюрные теплицы.

Исторический контекст

Более 50 млн лет назад — начало грибоводства у термитов.

XX век — первые наблюдения "фермерского" поведения насекомых.

XXI век — применение молекулярных методов для изучения симбиоза термитов и грибов.

2024 год — публикация исследования в Science, раскрывающего роль почвенных микробов.

