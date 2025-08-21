Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Салат из баклажанов и картофеля
Салат из баклажанов и картофеля
© flickr.com by avlxyz is licensed under CC BY-SA 2.0.
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 12:28

Сочные баклажаны в сладком соусе: рецепт, от которого невозможно отказаться

Как приготовить теплый салат с баклажанами в соусе терияки: советы шеф-повара

Хотите удивить гостей или просто побаловать себя чем-то необычным? Этот салат с обжаренными баклажанами в пикантном соусе терияки — идеальное сочетание сладковато-соленого вкуса и сочной текстуры. А подача в рисовой чаше делает блюдо по-настоящему эффектным!

Ингредиенты

  • Баклажаны — 600 г
  • Соус терияки — 140 г (можно заменить смесью соевого соуса, мёда и чеснока)
  • Лук репчатый — 2 шт.
  • Болгарский перец (красный или рамиро/чили) — 1 шт.
  • Зелёный лук — 15 г
  • Соль — по вкусу
  • Рис (длиннозерный, киноа или булгур) — 400 г
  • Растительное масло — 4 ст. л.

Как приготовить

Баклажаны нарежьте кубиками (выбирайте упругие, с блестящей кожурой). Перец очистите от семян и нашинкуйте. Лук нарежьте полукольцами, зелёный лук — колечками. Разогрейте масло на сковороде и обжарьте баклажаны до золотистости. Переложите в миску.

В той же сковороде пассеруйте лук, затем добавьте перец и соль. Жарьте 3-5 минут. Верните баклажаны, влейте соус терияки, перемешайте и снимите с огня. Отварите рис до рассыпчатости (следуйте инструкции на упаковке). Сформируйте чашу: утрамбуйте рис между двумя мисками, переверните на тарелку — центр останется пустым.

Выложите тёплые баклажаны в соусе в середину рисовой чаши, посыпьте зелёным луком — и блюдо готово.

