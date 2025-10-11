Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Териберка
Териберка
© commons.wikimedia.org by Sergei Gussev is licensed under CC BY 2.0
Главная / Туризм
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 13:58

Как добраться до "Конца всех дорог" и не застрять по пути: советы тем, кто решился

Зимой путь к Концу всех дорог можно пройти только пешком — дорогу заметает снегом

Териберка — одно из тех мест, где время будто замирает, а человек остаётся наедине с первозданной мощью природы. Здесь, за сотни километров от шумных городов, у самой кромки Баренцева моря, дорога заканчивается внезапно — в скале, которую обдувают ледяные ветра. Это место так и называется — "Конец всех дорог". И в этом названии скрыта не просто географическая точка, а особое состояние духа.

Как добраться до "Конца всех дорог"

Путешествие начинается в Мурманске — столице заполярного края. Отсюда до Териберки около 140 километров по трассе, которая сама по себе уже приключение: суровые холмы, редкие посёлки и бескрайняя тундра. Дорога держит внимание — особенно зимой, когда метель стирает горизонт. Но настоящая магия начинается после того, как Териберка остаётся позади.

Последние восемь километров — испытание даже для опытных водителей. Асфальт исчезает, и вместо него начинается путь по камням и валунам, которые будто разбросаны великаном. Летом этот участок ещё можно преодолеть на внедорожнике, но зимой дорогу заметает так, что добраться можно только пешком. Однако именно этот путь делает встречу с конечной точкой особенно запоминающейся.

Многие путешественники оставляют машину за три километра до цели и идут пешком — дорога превращается в тропу среди мхов и камней. Ветер с моря режет лицо, воздух пахнет солью и холодом, а вокруг царит полное безмолвие. Кажется, будто земля здесь выдыхает после долгого пути.

Что ждёт в самом конце

"Конец всех дорог" — это место, где земля и море сталкиваются в бесконечном поединке. Узкая расщелина ведёт к обрыву, где серые волны Баренцева моря разбиваются о скалы. Звуки здесь особенные — крики чаек, рёв ветра и низкий гул прибоя создают природную симфонию, в которой нет ничего лишнего.

Когда стоишь на краю и смотришь вдаль, ощущаешь, насколько мал человек перед лицом стихии. Здесь нет суеты, рекламы или следов цивилизации — только Север, суровый и прекрасный. Вечером, когда небо окрашивается в фиолетово-синие тона, а солнце опускается за линию моря, кажется, что именно здесь заканчивается мир.

Место хранит и свою историю. Когда-то на этом участке планировали строительство промышленного завода, под проект даже проложили дорогу. Но судьба распорядилась иначе — работы заморозили, техника ушла, а дорога осталась, став символом остановившегося времени.

Териберка: село, где начинается бесконечность

Сегодня Териберка известна далеко за пределами России. После выхода фильма "Левиафан" сюда хлынул поток туристов, фотографов и искателей тишины. Однако "Конец всех дорог" по-прежнему остаётся немного в стороне от туристических маршрутов. Это не промаркированная тропа и не смотровая площадка — это место, куда едут не за фото, а за ощущением настоящего Севера.

Посёлок живёт морем: рыбацкие лодки, старые причалы, следы советского прошлого и новые гостевые дома. Здесь можно попробовать северную кухню — суп из трески, жареную камбалу, чай из морошки. А вечером, когда утихает ветер, — посидеть у костра и слушать, как где-то далеко шумит океан.

Что взять с собой

Погода в Териберке переменчива: солнечное утро может смениться снежной бурей уже к обеду. Поэтому даже летом стоит взять:

  1. Ветровку или дождевик.
  2. Удобную обувь с рельефной подошвой — дорога к скале неровная.
  3. Термос с горячим напитком — кофе или травяным чаем.
  4. Фотоаппарат или экшн-камеру — кадры будут незабываемыми.
  5. Навигатор или офлайн-карту — связь на окраине нестабильна.

И самое главное — запас терпения и спокойствия. Север не любит спешки и наглости. Здесь всё требует уважения: море, ветер и даже дорога.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ехать в Териберку на малолитражке.
    → Последствие: можно застрять на камнях или пробить колесо.
    → Альтернатива: взять внедорожник или арендовать автомобиль с высоким клиренсом.
  • Ошибка: планировать поездку зимой без проверки погоды.
    → Последствие: снегопад может перекрыть дорогу полностью.
    → Альтернатива: следить за прогнозом и брать зимние цепи или шины.
  • Ошибка: рассчитывать только на GPS.
    → Последствие: сигнал теряется за холмами, и легко сбиться с пути.
    → Альтернатива: заранее скачать офлайн-карту или спросить направление у местных жителей.

А что если приехать зимой?

Зимой Териберка преображается. Снег укрывает камни, море затягивается коркой льда, а небо становится почти белым. Путь к "Концу всех дорог" в это время — настоящее испытание: часть дороги замерзает, часть исчезает под сугробами. Но те, кто всё же решится, получают награду — полярное сияние. Зеленые и розовые ленты света, танцующие над Баренцевым морем, делают пейзаж нереальным.

Для путешественников доступны туры на снегоходах, катание на нартах, рыбалка на льду. Некоторые организаторы предлагают проживание в эко-домиках у моря — с панорамными окнами и теплом печи. Это способ увидеть север не как угрозу, а как умиротворение.

Таблица: плюсы и минусы поездки

Плюсы

Минусы

Незабываемые виды и ощущение края света

Трудная дорога

Бесплатное посещение

Нестабильная погода

Возможность увидеть северное сияние

Отсутствие инфраструктуры

Тишина и покой

Нет связи и магазинов рядом

Интересные факты

  1. Название "Конец всех дорог" появилось благодаря отметке на онлайн-картах — кто-то из путешественников добавил её вручную.
  2. Местные жители называют место просто "скала у моря" и не всегда понимают, почему туда так стремятся туристы.
  3. Весной здесь можно увидеть редких птиц — кайр, моевок и гагар, которые гнездятся на прибрежных скалах.

FAQ

Какое время года лучше для поездки?
Лето — самое доступное и комфортное время: дорога проходима, дни длинные, можно купаться и гулять до полуночи.

Можно ли добраться без машины?
Да, в Териберку ходят туры и автобусы из Мурманска, но до "Конца всех дорог" придётся идти пешком или заказывать местный трансфер.

Есть ли поблизости жильё?
Да, в Териберке — гостевые дома и мини-отели. Некоторые предлагают питание, аренду снегоходов и экскурсии.

Опасно ли идти к скале?
Нет, если соблюдать осторожность. Не стоит подходить к самому краю во время шторма или сильного ветра.

Мифы и правда

  • Миф: Териберка — это только место съёмок фильма "Левиафан".
    Правда: фильм сделал село известным, но его история и природа куда глубже — здесь живут рыбаки уже несколько веков.
  • Миф: "Конец всех дорог" — точка, куда можно доехать на любом авто.
    Правда: проезд возможен только при сухой погоде и на полноприводной машине.
  • Миф: зимой здесь делать нечего.
    Правда: зима — лучшее время для охоты за северным сиянием.

Исторический контекст

В советские годы Териберка была важным рыболовецким посёлком. Здесь строили суда, перерабатывали рыбу, работали тысячи людей. После распада СССР производство сократилось, и посёлок почти опустел. Но интерес туристов, фотографов и путешественников вдохнул в него новую жизнь.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Путешественник советуют начинать самостоятельные поездки с Европы, Турции или Таиланда — там проще адаптироваться сегодня в 14:05
Мир ждёт, но не всякий готов: страны, куда новичкам лучше не соваться

Планируя первое самостоятельное путешествие, выбирайте страны с развитой инфраструктурой. Узнайте, почему Индия, Бразилия и Китай не подойдут новичкам.

Читать полностью » Ростов-на-Дону: путеводитель по достопримечательностям и районам города сегодня в 5:37
Город пяти морей: чем удивит путешественников Ростов-на-Дону

Ростов-на-Дону — город, где торговая слава прошлого сочетается с южным темпераментом и современным ритмом. Путеводитель по купеческой столице юга.

Читать полностью » Ростов Великий: один из древнейших городов России и центр Золотого кольца сегодня в 4:34
Главные чудеса Ростова Великого: от Сарского городища до блеска ростовской финифти

Ростов Великий — город, где древность не ушла, а просто замерла во времени. Узнайте, чем живёт один из старейших центров Руси и что в нём стоит увидеть.

Читать полностью » Ржев: мемориал Советскому солдату и достопримечательности города на Волге сегодня в 3:32
Тихий город с громким прошлым: что посмотреть в Ржеве за один день

Ржев — город, где древняя торговля, старообрядческие традиции и военная история переплелись в единую легенду. Что увидеть и чем вдохновиться — в нашем материале.

Читать полностью » Туристка из России рассказала о правилах безвизового транзита в Пекине сегодня в 2:25
Без визы и без фильтров: Пекин показал туристам своё настоящее лицо

Транзит через Пекин обернулся для Анны чередой забавных и поучительных приключений — от странных очередей до бесплатных баров для иностранцев.

Читать полностью » Журналист из Читы рассказала, как безвиз изменил путешествия в Китай сегодня в 1:16
Маньчжурия зовёт: почему соседний город стал новым магнитом для туристов

Журналистка из Читы провела четыре дня в безвизовой Маньчжурии и рассказала, чем удивил китайский город — от неоновых улиц до крабового салата за 800 рублей.

Читать полностью » Министерство туризма Бутана объявило о росте числа иностранных посетителей в 2024 году сегодня в 0:15
Там, где время течёт медленнее: как Бутан сохранил гармонию в эпоху спешки

Королевство, где счастье измеряют в национальной статистике, а туристы приезжают не ради лайков, а ради тишины и осознанности.

Читать полностью » АТОР: всё больше туристов из Персидского залива выбирают Сочи для отдыха вчера в 23:27
Горы, халяль и уединение: что ищут арабские путешественники в России

Путешественники из стран Персидского залива открывают для себя Сочи: почему им нравятся горы, сколько стоит отдых и как курорт готовится к новому сезону.

Читать полностью »

Новости
Еда
Учёные: микроволновое излучение равномерно прогревает воду — кофе получается мягче
Питомцы
Иногда бездомные собаки нападают из-за страха
Питомцы
Оцикеты обожают путешествия и хорошо переносят дорогу
Садоводство
Осенняя посадка саженцев повышает приживаемость деревьев на 20% — данные специалистов
Авто и мото
YouTube запустил программу Second Chance для восстановления заблокированных каналов
Спорт и фитнес
Александр Аржаков объяснил, почему тренировки со скакалкой укрепляют мышцы и снижают риск сердечных заболеваний
Еда
Венские вафли на молоке по классическому рецепту сохраняют мягкость после остывания
Красота и здоровье
Кардиолог Гаврилюк рассказала, как короткие перерывы на работе снижают риск инфаркта и инсульта
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet