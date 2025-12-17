Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Боксер Теренс Кроуфорд
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 10:51

Карьера без трещин и точка без запятой: легенда бокса ушла, не оставив шансов для продолжения

Теренс Кроуфорд объявил об уходе после титульной победы — РБК

В профессиональном боксе редко случаются уходы без недосказанности, но в этот раз финал выглядит предельно ясным. Карьера, в которой не было поражений, завершилась на пике — после титульной победы и очередного исторического достижения. Об этом сообщает РБК.

Заявление об уходе и статус легенды

Американский боксер Теренс Кроуфорд объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 38 лет. За годы выступлений он не только сохранил идеальный рекорд, но и вошел в число самых титулованных бойцов своего поколения.

Сам спортсмен обозначил свою позицию предельно прямо. "Ухожу великим, больше нечего доказывать", — написал Теренс Кроуфорд в соцсети Х.

Последний бой и историческое достижение

Заключительным поединком Кроуфорда стал бой 13 сентября против мексиканца Сауля Альвареса. Американец победил единогласным решением судей и завоевал титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе — до 76,2 кг.

Таким образом, Кроуфорд стал абсолютным чемпионом мира уже в третьей весовой категории. Ранее он добивался аналогичного статуса в первом полусреднем весе (до 63,50 кг) и в полусреднем весе (до 66,67 кг).

Рекорд, рейтинги и спорный эпизод

За профессиональную карьеру Теренс Кроуфорд провел 42 поединка и одержал 42 победы. Не случайно он занимает первое место в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring.

При этом финальный период карьеры не обошелся без спорных моментов. В начале декабря Всемирный боксерский совет лишил Кроуфорда своего пояса из-за неуплаты гонораров за два последних поединка.

