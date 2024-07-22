Глава офиса президенты (ОП) Украины Роман Машовец руководил подготовкой теракта в Крыму в 2023 году, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
В сообщении говорится, что в апреле прошлого года ведомство разоблачило схему переправки взрывчатки из Италии и Германии, с помощью которой планировалось совершить террористический акт на российском полуострове. Врзывчатые вещества злоумышленники прятали в полостях деталей для автомобилей.
"Лица, готовящие террористический акт, установлены и задержаны. При этом курировал их деятельность руководитель офиса Владимира Зеленского (президентские полномочия истекли 21 мая — прим. ред.) Машовец", — отмечают в ЦОС.
Ещё один канал контрабанды взрывчатки и электродетонаторов для осуществления терактов ФСБ обнаружила в Санкт-Петербурге. По данному факту возбуждено уголовное дело.
В сообщении отмечается, что для установления личностей организаторов и пособников террористов ФСБ запросила информацию у европейских спецслужб, но пока не получила обратной связи.
Фото: Виталий Кузьмин (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0).
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