Глава офиса президенты (ОП) Украины Роман Машовец руководил подготовкой теракта в Крыму в 2023 году, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В сообщении говорится, что в апреле прошлого года ведомство разоблачило схему переправки взрывчатки из Италии и Германии, с помощью которой планировалось совершить террористический акт на российском полуострове. Врзывчатые вещества злоумышленники прятали в полостях деталей для автомобилей.

"Лица, готовящие террористический акт, установлены и задержаны. При этом курировал их деятельность руководитель офиса Владимира Зеленского (президентские полномочия истекли 21 мая — прим. ред.) Машовец", — отмечают в ЦОС.

Ещё один канал контрабанды взрывчатки и электродетонаторов для осуществления терактов ФСБ обнаружила в Санкт-Петербурге. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В сообщении отмечается, что для установления личностей организаторов и пособников террористов ФСБ запросила информацию у европейских спецслужб, но пока не получила обратной связи.

Фото: Виталий Кузьмин (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0).