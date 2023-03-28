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  • Опубликована сегодня в 12:15

Захарова: США и Германия попались на вбросах в СМИ ложных версий о терактах на «Северных потоках»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что США и Германия одновременно вбросили в СМИ ложную информацию о взрывах на "Северных потоках". Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что власти указанных стран "абсолютно спалились", совершив этот вброс.

По словам Захаровой, это было необходимо для отвлечения внимания от расследования журналиста Сеймура Херша, который доказал, что за терактами на газопроводах стоят американские спецслужбы.

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