Тёплый воздух, но холодные склоны: как погода в Краснодарском крае обостряет лавинную опасность

Лавинная опасность сохраняется в Краснодарском крае, несмотря на относительно комфортные температуры. Ожидается, что в ближайшие дни погода будет теплой, без осадков, но уже в середине недели ситуация изменится. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на ведущего сотрудника Гидрометцентра России Марину Макарову.

По словам Макаровой, 7 января в регионе температура будет колебаться от минус 1 до плюс 4 градусов, а уже на 8-е числа воздух прогреется еще сильнее. В эти дни в Краснодарском крае будет тепло и комфортно, осадки не предсказываются.

Однако начиная с 9 января, по словам синоптика, в регионе ожидаются осадки — местами дождь, снег и дождь с мокрым снегом. Вслед за этим температура начнёт понижаться, что приведет к ухудшению погодных условий.

Аналогичная ситуация ожидается и на Северном Кавказе, где также сохраняется лавинная опасность и высока вероятность осадков в ближайшие дни.

