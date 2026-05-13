Тепловой удар подкрадывается незаметно: вот какие изменения должны насторожить

Тепловой удар может развиваться стремительно: человек может резко захотеть сесть или лечь, пошатнуться или упасть, отметила терапевт, директор Центра иммунокоррекции Ходановой Людмила Лапа. О том, как распознать перегрев и оказать первую помощь пострадавшему, специалист рассказала в беседе с NewsInfo.

Врач подчеркнула, что в жаркую погоду важнее всего не допустить перегрева. По ее словам, не стоит долго находиться под открытым солнцем без защиты головы и кожи лица.

Если человеку стало плохо, его нужно как можно быстрее вывести в тень или другое прохладное место, обеспечить приток свежего воздуха и защитить от солнца. Также пострадавшему важно дать воду и охладить голову влажной тканью.

"Надо обдувание свежим воздухом сразу, под кустарники, сделать из газетки козырек, чтобы человек совершенно был защищен от солнца. Холодная водичка, но не сильно холодная, в зависимости от температуры воздуха. Намочить тряпочку, на лоб положить, на голову положить", — сказала Лапа.

Она добавила, что признаки теплового удара могут проявляться индивидуально. Насторожить должны слабость, желание присесть или лечь, неустойчивость при ходьбе, шаткость и сухость во рту.

"Тепловой удар так быстро происходит, если человек перегрелся, он может упасть, мы даже не заметим. Если человеку плохо, немножко его качает, надо сразу обратить на это внимание. Температура обычно высоко не поднимается", — рассказала терапевт.

По словам терапевта, главная опасность при перегреве связана с обезвоживанием организма. Поэтому вода должна быть первым средством помощи пострадавшему.