Сквозняк через пластиковое окно
Ирина Малова Опубликована сегодня в 17:45

Дверь вне подозрения, а зря: вот куда из дома незаметно утекает тепло

Плёнки на окнах уменьшают теплопотери — эксперт по ЖКХ Рыбальченко

Большинство тепла в квартире уходит через окна, подчеркнул автор учебника "Управление ЖКХ", инженер-физик Илья Рыбальченко. О том, как эффективно уменьшить теплопотери, он рассказал в беседе с NewsInfo

Эксперт отметил, что устойчивая бытовая формула о "теплых стенах" вводит людей в заблуждение, тогда как основные потери происходят совсем в других местах.

"Наша традиционная фраза "дом с теплыми стенами" абсолютно неверна, потому что большинство тепла уходи не через стены, это окна, больше половины теплопотерь. Поэтому к зиме утепляемся, и это не только всякие ленточки и наклейки. Специальную пленочку наклеить третьим или даже четвертым стеклом как бы на окно, и теплопотерь станет значительно меньше", — отметил Рыбальченко.

Он пояснил, что часть тепла уходит и через вентиляцию.

"Практически уходит тепло наверх. Но вентиляцию закрывать нельзя. Минимум половину оставить нужно. Но если половину заклеить, не беда, зато теплопотеря существенно снизится.", — рассказал инженер.

Специалист добавил, что пол в теплопотерях почти не участвует, а вот мостики холода и сквозняки, включая утечки через входную дверь, требуют особого внимания.

