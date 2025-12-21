Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
оман туристы
оман туристы
© freepik.com is licensed under Free More Info
Туризм
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:17

Тёплое море зимой и без толп туристов: россиянам открывают новый пляжный курорт

Россиянам предложили зимний пляжный отдых в Салале с Индийским океаном – АТОР

Зимний пляжный отдых с тёплым морем и стабильной солнечной погодой перестаёт быть привилегией дальних экзотических направлений. В туристических предложениях для россиян появляется новая точка на карте — курорт Салала на юге Омана, куда с конца декабря запускаются чартерные рейсы. Об этом сообщает PrimaMedia со ссылкой на данные Ассоциации туроператоров России.

Новый зимний маршрут с Индийским океаном

Салала расположена на юге Омана, на побережье Индийского океана, и считается одним из самых перспективных курортов страны. Перелёт из Москвы занимает около семи часов. Пока поток российских туристов сюда остаётся небольшим, однако отели уже заинтересованы в развитии этого рынка и готовы адаптироваться, включая найм русскоговорящего персонала.

Главным преимуществом направления называют климат. С октября по май температура воздуха в Салале держится в диапазоне +25…+28 градусов, а вода прогревается до +26 градусов. Именно на этот так называемый "европейский" сезон и рассчитаны новые чартерные программы из России.

Пляжи и особенности купания

Пляжи курортной зоны Салалы отличаются мелким песком и пологим входом в море. Здесь есть как открытые участки с характерной для Индийского океана волной, так и закрытые бухты с волнорезами, где купание безопасно даже для детей.

Формально все пляжи считаются муниципальными, однако из-за изолированного расположения многих отелей они фактически используются как частные. Это создаёт ощущение уединённости и повышенного комфорта для отдыхающих.

Отели и формат отдыха

Салалу называют универсальным курортом, подходящим как для пар, так и для семей с детьми. Российские туроператоры предлагают 18 вариантов размещения — от пляжных курортов до городских отелей с трансфером к морю. Около двух третей объектов работают по системе "всё включено".

При этом формат питания может отличаться. В городских отелях чаще предлагается soft all inclusive без алкоголя, тогда как в крупных прибрежных комплексах напитки, как правило, включены в стоимость проживания.

Крупные комплексы и альтернативы

Самым масштабным отельным проектом курорта считается Hawana — туристический городок с четырьмя отелями, общей инфраструктурой и системой "всё включено". Помимо него, в Салале представлены и другие варианты размещения.

Среди них — Millennium Resort Salalah 5* с трансфером на пляж и рестораном оманской кухни на крыше, Crowne Plaza Resort Salalah 5*, относящийся к числу старейших пляжных отелей курорта, а также премиальный дизайн-отель Alila Hinu Bay 5*, расположенный в собственной бухте в 40 километрах от центра города.

Для туристов, планирующих активные экскурсии, подойдут и более доступные городские отели — Samharam Resort Salalah 3* на первой линии или Intercity Hotel Salalah 3* с шаттлом на пляж.

Организация поездок

Важно учитывать, что отдых в Салале в основном продаётся в составе турпакетов. Авиабилеты на чартерные рейсы распределяются между туроператорами и, как правило, не поступают в свободную продажу. Это делает пакетные туры основным способом поездки на новый курорт.

