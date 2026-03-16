Экономичный обогрев конвектором
Александр Берг-Озерский Опубликована сегодня в 15:34

Батареи под строгим контролем: в России обсуждают способ остановить бессмысленную переплату

В Государственную думу внесли предложение о радикальном изменении системы оплаты отопления в многоквартирных домах. Первый зампред комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев выступил с инициативой наделить жильцов правом самостоятельно регулировать температуру в своих квартирах и оплачивать счета по факту реального потребления ресурсов. Как сообщает РИА Новости, депутат предлагает уйти от жестких графиков подачи тепла в пользу индивидуального контроля. Подобная мера нацелена на устранение дискомфорта в переходные периоды года и снижение финансовой нагрузки на граждан. Внедрение счетчиков и регуляторов в каждом жилом помещении должно стать основой новой модели учета коммунальных услуг.

Несовершенство централизованных норм

Современная система отопления в городах России жестко привязана к календарным графикам и усредненным показателям наружной температуры. Это часто приводит к парадоксальным ситуациям в межсезонье, когда жильцы вынуждены использовать обогреватели в холодные дни или открывать окна при работающих батареях, когда весна наступает раньше срока. Подобный "обогрев улицы" за счет потребителей назван одной из главных проблем текущего состояния ЖКХ.

Владимир Кошелев подчеркнул, что существующие нормативы лишают граждан гибкости и заставляют их переплачивать за неэффективное использование энергии. Отсутствие возможности точечной настройки приводит к тому, что тепло подается по единому шаблону без учета специфики конкретного дома или расположения квартиры. Такая инертность системы давно требует технологического и правового пересмотра в пользу интересов собственников.

Для решения этой проблемы необходимо массово переходить на инженерные решения, позволяющие регулировать подачу теплоносителя непосредственно в жилом помещении. Это требует не только замены оборудования, но и изменения подхода к проектированию новых зданий и капитальному ремонту старого фонда. Только так можно избавиться от зависимости от общегородского температурного графика.

Персональный микроклимат и экономия

Ключевым элементом предложенной реформы является установка индивидуальных приборов учета и систем контроля температуры в каждой квартире. Это позволит жильцам самостоятельно определять, насколько горячими должны быть радиаторы в гостиной или спальне в зависимости от погоды за окном. По словам инициатора предложения, такой подход позволит создавать комфортную среду обитания без лишних трат.

"Наша цель — сделать так, чтобы в каждой квартире можно было управлять нагревом батарей и учитывать реальное потребление тепла через индивидуальный счетчик", — пояснил Кошелев.

Он отметил, что наличие рычагов управления микроклиматом станет мощным стимулом для граждан следить за энергоэффективностью своего жилья. Тепло перестанет быть абстрактным ресурсом, стоимость которого равномерно распределяется между всеми соседями.

"Переход на поквартирный учет тепла требует не только технической модернизации, но и пересмотра методики расчетов в управляющих компаниях. Важно обеспечить прозрачность данных, чтобы каждый собственник понимал, как его личные настройки влияют на итоговую сумму в квитанции. Это сложный процесс с точки зрения администрирования муниципальных систем, но он неизбежен для развития современной городской среды. Эффективное управление ресурсами на уровне каждой квартиры в конечном итоге снизит общую нагрузку на теплосети города".

Специалист в сфере региональной политики и администрирования Андрей Власов

Техническая реализация этих планов предполагает установку специальных термоголовок на радиаторы и байпасов, которые позволяют отключать конкретный прибор без вреда для всей системы дома. Без индивидуальных счетчиков такие меры теряют финансовый смысл для жителя, так как оплата всё равно будет идти по общедомовому прибору. Именно связка "возможность регулировки плюс точный учет" должна стать стандартом в отрасли.

Справедливость начислений и ресурсы

Внедрение прямой зависимости между потреблением и оплатой считается единственным справедливым методом взаимодействия в сфере ЖКХ. Когда житель видит прямую связь между своими действиями и цифрами в платежных документах, его поведение становится более осознанным и ответственным. Депутат уверен, что такой подход поможет сократить общие расходы населения на коммунальные услуги и повысить качество сервиса.

"Это справедливый подход: платишь только за то, что потратил. Так люди начнут бережнее относиться к ресурсам и сокращать расходы", — подытожил Владимир Кошелев. Сейчас многие добросовестные плательщики вынуждены компенсировать потери тепла в дырявых трубах или из-за плохо утепленных стен соседских помещений, так как счета выставляются на основе общей площади. Новая модель должна разграничить зоны ответственности.

Помимо экономической выгоды для конкретных семей, инициатива имеет долгосрочное значение для экологии и износа инженерных сетей. Снижение избыточного потребления топлива на котельных приведет к уменьшению вредных выбросов и замедлит старение магистральных трубопроводов. Таким образом, локальное право жильца на комфорт становится инструментом глобальной модернизации жилищно-коммунального хозяйства страны.

Проверено экспертом: эксперт по вопросам регионального управления и местного самоуправления Дмитрий Корнилов
Автор Александр Берг-Озерский
Аналитик и корреспондент NewsInfo.Ru. Окончил НИУ ВШЭ. Имеет 15-летний стаж в ведущих СМИ России. Эксперт по экономике, политике и соцтрансформациям.
Редактор Алексей Корнилов
Алексей Корнилов — ИТ-эксперт, инженер (ЛЭТИ). Специалист по цифровой трансформации, кибербезопасности и Big Data. Экс-сотрудник SAP. Опыт в ИТ — 14+ лет.

