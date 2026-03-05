Солнце бьет, помидоры страдают: эти быстрые способы охладить теплицу спасут ситуацию

Белый укрывной материал помогает быстро снизить температуру в теплице в сильную жару, рассказал агроном, плодоовощевод Николай Зайцев. В беседе с NewsInfo специалист объяснил, как защитить растения от перегрева летом.

Одна из главных причин перегрева теплицы летом — прямые солнечные лучи, рассказал агроном. Если они не попадут внутрь, в теплице уже будет прохладнее.

"Взять белый укрывной материал плотностью хотя бы шестьдесят граммов на метр и укрыть сверху теплицу, самый простой способ. Второй способ это побелить теплицу. Можно побелить снаружи, но тогда первым дождем побелка смоется. Можно побелить изнутри, тогда будешь мазаться сам и растения тоже будут в извести, это им не на пользу", — говорит садовод.

Он также рассказал о более сложных вариантах охлаждения. Например, в теплицах иногда устанавливают системы искусственного тумана, которые автоматически распыляют воду при повышении температуры. Однако агроном считает, что такой способ подходит не для всех культур.

"Сейчас продаются готовые комплекты, которые устанавливаются в теплицу, температура поднялась, туман сработал. Вода на растение попала в теплице, испарилась, температура понизилась. Но в этом случае есть риск залива растений, будет очень много воды, будут грибные болезни. Для огурцов еще хорошо, для помидоров это точно не вариант", — предупредил эксперт.

Кроме того, Зайцев напомнил о важности проветривания. Существуют специальные механизмы, которые автоматически открывают форточки или двери при повышении температуры. Они работают по принципу расширения жидкости и помогают поддерживать в теплице комфортный климат.

По словам агронома, если комбинировать укрытие, проветривание и другие простые методы, летом можно удерживать температуру внутри теплицы примерно на уровне 30 °C.