Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Бочка с водой в теплице
Бочка с водой в теплице
© NewsInfo by Ирина Сереброва is licensed under public domain
Главная / Садоводство
Ирина Малова Опубликована сегодня в 16:26

Солнце бьет, помидоры страдают: эти быстрые способы охладить теплицу спасут ситуацию

Белый укрывной материал помогает быстро снизить температуру в теплице в сильную жару, рассказал агроном, плодоовощевод Николай Зайцев. В беседе с NewsInfo специалист объяснил, как защитить растения от перегрева летом.

Одна из главных причин перегрева теплицы летом — прямые солнечные лучи, рассказал агроном. Если они не попадут внутрь, в теплице уже будет прохладнее.

"Взять белый укрывной материал плотностью хотя бы шестьдесят граммов на метр и укрыть сверху теплицу, самый простой способ. Второй способ это побелить теплицу. Можно побелить снаружи, но тогда первым дождем побелка смоется. Можно побелить изнутри, тогда будешь мазаться сам и растения тоже будут в извести, это им не на пользу", — говорит садовод.

Он также рассказал о более сложных вариантах охлаждения. Например, в теплицах иногда устанавливают системы искусственного тумана, которые автоматически распыляют воду при повышении температуры. Однако агроном считает, что такой способ подходит не для всех культур.

"Сейчас продаются готовые комплекты, которые устанавливаются в теплицу, температура поднялась, туман сработал. Вода на растение попала в теплице, испарилась, температура понизилась. Но в этом случае есть риск залива растений, будет очень много воды, будут грибные болезни. Для огурцов еще хорошо, для помидоров это точно не вариант", — предупредил эксперт.

Кроме того, Зайцев напомнил о важности проветривания. Существуют специальные механизмы, которые автоматически открывают форточки или двери при повышении температуры. Они работают по принципу расширения жидкости и помогают поддерживать в теплице комфортный климат.

По словам агронома, если комбинировать укрытие, проветривание и другие простые методы, летом можно удерживать температуру внутри теплицы примерно на уровне 30 °C.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Зеленый водопад или дикая лиана: обычная стрижка верхушки заставляет спящие почки вмиг очнуться вчера в 9:36

Узнайте, как простое изменение направления роста заставляет домашнюю лиану менять размер листьев и превращает скучный вьюн в мощное тропическое растение.

Читать полностью » Старина из холодильника: простой кисломолочный продукт заставляет мох прорастать на камне и глине вчера в 3:28

Старые дачные горшки могут стать похожими на антикварные находки благодаря необычному кулинарному методу, который ускоряет естественные процессы в десятки раз.

Читать полностью » Соседство на миллион: прибрежная трава заставляет морковь и капусту расти в два раза активнее 03.03.2026 в 22:33

Узнайте, как один куст розмарина создает невидимый эфирный купол радиусом до метра, блокируя пищеварение вредителей и улучшая вкус соседних овощей.

Читать полностью » Яблоня просит о помощи: как понять, что нужна срочная обрезка старых ветвей 03.03.2026 в 17:58

Плодовод Ольга Ефремова рассказала NewsInfo, в каком случае весной нужно провести обрезку садовых деревьев.

Читать полностью » Смартфон вместо лаборатории: лучи света находят скрытую энергию внутри старых пакетов с семенами 03.03.2026 в 16:27

Старые запасы семян могут преподнести неприятный сюрприз весной. Узнайте, как с помощью обычного телефона и законов оптики за 10 секунд отличить живое зерно от пустого.

Читать полностью » Оранжевые кракозябры вместо урожая: свежая подкормка превращает морковь в кривое чудовище 03.03.2026 в 12:31

Неправильное питание почвы и выбор времени для посева могут превратить урожай в несъедобные кривые коренья, даже если садовод старается изо всех сил.

Читать полностью » Урожай тает на глазах без видимых причин: роковая ошибка при планировании грядок 03.03.2026 в 12:21

Соседство огурцов и картофеля оборачивается потерей 30% урожая. Узнайте, как скрытая борьба за калий и влажность превращает грядку в зону поражения.

Читать полностью » Золотой запас на сотках: простая схема посадки позволяет снимать сотни килограммов еды без химии 03.03.2026 в 10:47

Умная стратегия посадки определенных культур превращает участок в автономную систему питания, способную обеспечить семью калориями и белком на год вперед.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Секрет сахаристости на изломе: рыбная заправка заставляет плоды накапливать сладость вдвое быстрее
Питомцы
Ритуал перед финальным броском: кошачьи игры с добычей оказались древней тактикой самообороны
Питомцы
Шампунь для человека в зоомагазине — экономия или опасный риск для здоровья питомца?
Недвижимость
Струя стала тонкой и капризной: известковый налет незаметно ворует напор воды в душевой лейке
Общество
Ошибки чужие, жизнь своя: зачем мы сравниваем себя с другими и почему это полезно
Туризм
Тайны крепости Царевец: древнее сердце Болгарии, которое создает атмосферу величия и драматизма на каждом шагу
Недвижимость
Экономия на химии бьет рекорды: домашние составы берегут бюджет и не оставляют мутных разводов
Питомцы
Розовый язык и ледяное сердце: безразличие кота к котятам продиктовано древними инстинктами
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet