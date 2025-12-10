Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Холодное время года в городе
© https://pixabay.com by Вика_Блеск is licensed under Free
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:56

Теплая Москва исчезнет за пару часов: столицу ждёт ледяной разворот погоды

Синоптики спрогнозировали до минус 7 градусов в Москве 13 декабря – ТАСС

Резкое понижение температуры ожидается в Москве и Подмосковье уже вечером пятницы, когда тёплая погода сменится зимним характером атмосферных процессов. Об этом сообщает ТАСС. Согласно прогнозам специалистов Гидрометцентра России, перемены будут стремительными и затронут все районы столичного региона.

Пятница: начало перемен

Днём 12 декабря в Москве ещё сохранится плюсовая температура: воздух прогреется до 3-5 градусов, а по области местами до 6 градусов. Однако к вечеру ситуация изменится, и температура опустится до минус 1 градуса, что станет первым заметным признаком приближающегося похолодания.

В течение дня прогнозируются осадки в виде дождя со снегом, местами возможна метель. Синоптики отмечают усиление ветра, порывы которого могут достигать 17 м/с, что усложнит погодные условия в вечерние часы.

"К вечеру столбики термометров уже опустятся до минус 1 градуса", — сообщил собеседник агентства.

Ночь на 13 декабря и субботний день

В ночь на субботу облачность сохранится, а местами может пройти небольшой снег. Температура в Москве понизится до минус 5-7 градусов, а в отдельных районах области — до минус 9 градусов. Переход к устойчивым морозам будет сопровождаться сохраняющимся ветром.

Днём 13 декабря в столице ожидается до минус 5 градусов, в Подмосковье — до минус 7 градусов. Порывы северного и северо-западного ветра снова могут достигать 17 м/с, что придаст погоде по-настоящему зимний характер.

"Днём в Москве до минус 5 градусов, в Подмосковье — до минус 7 градусов", — уточнил собеседник ТАСС.

Воскресенье: устойчивые морозы

К ночи 14 декабря синоптики прогнозируют переменную облачность и преимущественно сухую погоду. Температура в регионе опустится до минус 10 градусов, что станет самым сильным похолоданием за ближайшие дни. Осадков не ожидается, однако умеренный мороз сохранится.

Днём воскресенья температурный фон будет колебаться от минус 8 до минус 3 градусов, что укажет на закрепление зимних условий в столичном регионе и постепенное формирование устойчивого снежного периода.

