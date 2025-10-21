Теперь рекламе не нужны глаза — ей хватит вашего мозга: как технологии добрались до мыслей
В эпоху искусственного интеллекта человек впервые оказался не просто наблюдателем технологического прогресса, а его частью. Философ и нейроучёный Марчелло Йенка предупреждает: наступает время, когда информация из мозга становится новой валютой власти, а человеческое сознание — последним полем битвы за свободу.
Когда ИИ перестаёт быть инструментом
Фестиваль Al KUM!, проходящий с 17 по 19 октября в итальянском Пезаро, в этом году собрал философов, психоаналитиков и нейроучёных под лозунгом "Здоровье. Будьте бдительны". Среди участников — Массимо Рекалькати, Федерико Леони и Марчелло Йенка, преподаватель этики искусственного интеллекта и заместитель директора Центра истории медицины при Мюнхенском техническом университете.
"Мы живём в момент, когда мозг перестаёт быть тайной, а сознание — последним убежищем. Это не фантастика, а достижимая наука", — подчеркнул Марчелло Йенка.
Учёный уверен: человечество вступает в новую фазу — когнитивную эру, где граница между человеком и машиной становится всё менее очевидной.
Сознание как нейронный след
С точки зрения нейробиологии, любое проявление мысли или эмоции имеет измеримое отражение в мозговой активности. Именно поэтому, по словам Йенки, "корреляты сознания" возможны и в искусственных системах — пусть и в иной форме, чем у человека.
Он не разделяет крайностей: одни приписывают ИИ разум, другие считают его "попугаем", копирующим язык без понимания. Истина, уверен философ, — где-то между. Машины действительно способны к ограниченному осознанию, но их путь к разуму не повторяет человеческий: у них нет эволюционного давления, борьбы за выживание, опыта боли или удовольствия.
Мозг как источник данных
Современные компании уже осваивают прямое считывание нейросигналов. Разработки Neuralink Илона Маска, а также эксперименты Apple и Google превращают мозговую активность в коммерческий ресурс.
"Если раньше наши предпочтения определяли по кликам, то теперь копают прямо у источника — в мозге", — поясняет Йенка.
Пример тому — патент Apple на ЭЭГ-мониторинг эмоций, позволяющий измерять расслабление и фокус пользователя. Технология может стать инструментом как для медицины, так и для манипуляций. Особенно тревожит философа военная сфера: стимуляция мозга для подавления страха или повышения эффективности бойцов превращает технологию в оружие влияния.
Сравнение нейротехнологий
|Сфера применения
|Цель
|Потенциальная польза
|Основные риски
|Медицина
|Лечение паралича, восстановления речи
|Возвращение функций, коммуникация
|Вмешательство в личность
|Образование
|Улучшение памяти, концентрации
|Повышение успеваемости
|Зависимость от стимуляторов
|Бизнес и маркетинг
|Изучение эмоций, предпочтений
|Персонализация продуктов
|Нарушение ментальной приватности
|Военные технологии
|Контроль эмоций и стресса
|Повышение эффективности
|Манипуляция сознанием
Советы шаг за шагом: как защитить свои нейроданные
-
Читайте соглашения перед использованием гаджетов. Даже фитнес-браслеты собирают данные о стрессе и пульсе.
-
Выключайте устройства слежения и функции постоянного мониторинга.
-
Не используйте непроверенные нейроустройства. Домашние ЭЭГ-гаджеты могут утекать данные в облако.
-
Поддерживайте законы о "нейроправах”. Чем больше стран примет их, тем меньше риск злоупотреблений.
-
Развивайте цифровую грамотность. Понимание принципов технологий — первый шаг к защите сознания.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: бездумно делиться биометрическими данными.
Последствие: потеря контроля над личными эмоциями и поведением.
Альтернатива: использовать только сертифицированные устройства и закрытые системы хранения.
-
Ошибка: доверять технологиям без регулирования.
Последствие: рост "нейрофеодализма", где корпорации владеют мыслями пользователей.
Альтернатива: поддерживать открытые международные нормы защиты сознания.
-
Ошибка: воспринимать нейроинтерфейсы как игру.
Последствие: риск вмешательства в личность и потеря идентичности.
Альтернатива: относиться к ним как к инструменту медицины, а не развлечения.
А что если машины обретут сознание?
По мнению Йенки, это лишь вопрос времени, но не в том смысле, что ИИ "проснётся". Скорее, появятся формы сознания, отличные от человеческих - без эмоций, инстинктов и боли, но с аналитической осознанностью. Это потребует новых этических стандартов и, возможно, нового определения жизни.
Плюсы и минусы нейроинтерфейсов
|Параметр
|Плюсы
|Минусы
|Реабилитация
|Помогают людям с ограниченными возможностями
|Дороговизна и риски вмешательства
|Образование
|Возможность ускоренного обучения
|Нарушение естественных когнитивных процессов
|Контроль эмоций
|Поддержка психического равновесия
|Угроза манипуляций
|Сбор данных
|Ценные знания о мозге
|Утрата ментальной приватности
Мифы и правда
-
Миф: искусственный интеллект уже обладает сознанием.
Правда: пока нет доказательств наличия субъективного опыта у машин.
-
Миф: нейроинтерфейсы безопасны.
Правда: любая система, подключённая к сети, уязвима для взлома.
-
Миф: мысли невозможно прочитать.
Правда: современные ЭЭГ и fMRI уже позволяют распознавать эмоциональные реакции и простые образы.
Исторический контекст
Первые эксперименты с нейроинтерфейсами начались в 1960-х годах, когда учёные пытались управлять курсором с помощью мозговых волн. Сегодня технологии достигли уровня, при котором парализованные люди могут печатать текст силой мысли.
Йенка сравнивает это с индустриальной революцией: тогда фабрики изменили труд, а сейчас — технологии изменяют саму природу сознания. Но, как и сто лет назад, всё зависит от политических и моральных рамок.
"Разум — последняя свобода человека. Без неё рушатся все остальные", — подчёркивает Марчелло Йенка.
FAQ
Что такое "нейроправа”?
Это новое направление в законодательстве, защищающее ментальную приватность, личность и когнитивную свободу.
Какие страны уже приняли законы о нейроправах?
Чили, Бразилия и Франция закрепили их на уровне конституционных норм.
Можно ли полностью защитить свои нейроданные?
Пока нет, но шифрование и локальное хранение снижают риски утечек.
Есть ли польза от нейроинтерфейсов?
Да — они помогают восстанавливать речь, зрение и движение у людей после инсультов или травм.
Три интересных факта
-
В 2024 году в Чили нейроправа официально приравняли к праву на жизнь и неприкосновенность личности.
-
Современные нейрочипы способны фиксировать активность до 1000 нейронов одновременно.
-
Один бит информации мозга человека может стоить дороже банковских данных на "чёрном рынке" киберпреступников.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru