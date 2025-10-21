Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Учёный исследует мозг
Учёный исследует мозг
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:11

Теперь рекламе не нужны глаза — ей хватит вашего мозга: как технологии добрались до мыслей

Нейроинтерфейсы создают риски для приватности и психической независимости пользователей – Марчелло Йенка

В эпоху искусственного интеллекта человек впервые оказался не просто наблюдателем технологического прогресса, а его частью. Философ и нейроучёный Марчелло Йенка предупреждает: наступает время, когда информация из мозга становится новой валютой власти, а человеческое сознание — последним полем битвы за свободу.

Когда ИИ перестаёт быть инструментом

Фестиваль Al KUM!, проходящий с 17 по 19 октября в итальянском Пезаро, в этом году собрал философов, психоаналитиков и нейроучёных под лозунгом "Здоровье. Будьте бдительны". Среди участников — Массимо Рекалькати, Федерико Леони и Марчелло Йенка, преподаватель этики искусственного интеллекта и заместитель директора Центра истории медицины при Мюнхенском техническом университете.

"Мы живём в момент, когда мозг перестаёт быть тайной, а сознание — последним убежищем. Это не фантастика, а достижимая наука", — подчеркнул Марчелло Йенка.

Учёный уверен: человечество вступает в новую фазу — когнитивную эру, где граница между человеком и машиной становится всё менее очевидной.

Сознание как нейронный след

С точки зрения нейробиологии, любое проявление мысли или эмоции имеет измеримое отражение в мозговой активности. Именно поэтому, по словам Йенки, "корреляты сознания" возможны и в искусственных системах — пусть и в иной форме, чем у человека.

Он не разделяет крайностей: одни приписывают ИИ разум, другие считают его "попугаем", копирующим язык без понимания. Истина, уверен философ, — где-то между. Машины действительно способны к ограниченному осознанию, но их путь к разуму не повторяет человеческий: у них нет эволюционного давления, борьбы за выживание, опыта боли или удовольствия.

Мозг как источник данных

Современные компании уже осваивают прямое считывание нейросигналов. Разработки Neuralink Илона Маска, а также эксперименты Apple и Google превращают мозговую активность в коммерческий ресурс.

"Если раньше наши предпочтения определяли по кликам, то теперь копают прямо у источника — в мозге", — поясняет Йенка.

Пример тому — патент Apple на ЭЭГ-мониторинг эмоций, позволяющий измерять расслабление и фокус пользователя. Технология может стать инструментом как для медицины, так и для манипуляций. Особенно тревожит философа военная сфера: стимуляция мозга для подавления страха или повышения эффективности бойцов превращает технологию в оружие влияния.

Сравнение нейротехнологий

Сфера применения Цель Потенциальная польза Основные риски
Медицина Лечение паралича, восстановления речи Возвращение функций, коммуникация Вмешательство в личность
Образование Улучшение памяти, концентрации Повышение успеваемости Зависимость от стимуляторов
Бизнес и маркетинг Изучение эмоций, предпочтений Персонализация продуктов Нарушение ментальной приватности
Военные технологии Контроль эмоций и стресса Повышение эффективности Манипуляция сознанием

Советы шаг за шагом: как защитить свои нейроданные

  1. Читайте соглашения перед использованием гаджетов. Даже фитнес-браслеты собирают данные о стрессе и пульсе.

  2. Выключайте устройства слежения и функции постоянного мониторинга.

  3. Не используйте непроверенные нейроустройства. Домашние ЭЭГ-гаджеты могут утекать данные в облако.

  4. Поддерживайте законы о "нейроправах”. Чем больше стран примет их, тем меньше риск злоупотреблений.

  5. Развивайте цифровую грамотность. Понимание принципов технологий — первый шаг к защите сознания.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: бездумно делиться биометрическими данными.
    Последствие: потеря контроля над личными эмоциями и поведением.
    Альтернатива: использовать только сертифицированные устройства и закрытые системы хранения.

  • Ошибка: доверять технологиям без регулирования.
    Последствие: рост "нейрофеодализма", где корпорации владеют мыслями пользователей.
    Альтернатива: поддерживать открытые международные нормы защиты сознания.

  • Ошибка: воспринимать нейроинтерфейсы как игру.
    Последствие: риск вмешательства в личность и потеря идентичности.
    Альтернатива: относиться к ним как к инструменту медицины, а не развлечения.

А что если машины обретут сознание?

По мнению Йенки, это лишь вопрос времени, но не в том смысле, что ИИ "проснётся". Скорее, появятся формы сознания, отличные от человеческих - без эмоций, инстинктов и боли, но с аналитической осознанностью. Это потребует новых этических стандартов и, возможно, нового определения жизни.

Плюсы и минусы нейроинтерфейсов

Параметр Плюсы Минусы
Реабилитация Помогают людям с ограниченными возможностями Дороговизна и риски вмешательства
Образование Возможность ускоренного обучения Нарушение естественных когнитивных процессов
Контроль эмоций Поддержка психического равновесия Угроза манипуляций
Сбор данных Ценные знания о мозге Утрата ментальной приватности

Мифы и правда

  • Миф: искусственный интеллект уже обладает сознанием.
    Правда: пока нет доказательств наличия субъективного опыта у машин.

  • Миф: нейроинтерфейсы безопасны.
    Правда: любая система, подключённая к сети, уязвима для взлома.

  • Миф: мысли невозможно прочитать.
    Правда: современные ЭЭГ и fMRI уже позволяют распознавать эмоциональные реакции и простые образы.

Исторический контекст

Первые эксперименты с нейроинтерфейсами начались в 1960-х годах, когда учёные пытались управлять курсором с помощью мозговых волн. Сегодня технологии достигли уровня, при котором парализованные люди могут печатать текст силой мысли.
Йенка сравнивает это с индустриальной революцией: тогда фабрики изменили труд, а сейчас — технологии изменяют саму природу сознания. Но, как и сто лет назад, всё зависит от политических и моральных рамок.

"Разум — последняя свобода человека. Без неё рушатся все остальные", — подчёркивает Марчелло Йенка.

FAQ

Что такое "нейроправа”?
Это новое направление в законодательстве, защищающее ментальную приватность, личность и когнитивную свободу.

Какие страны уже приняли законы о нейроправах?
Чили, Бразилия и Франция закрепили их на уровне конституционных норм.

Можно ли полностью защитить свои нейроданные?
Пока нет, но шифрование и локальное хранение снижают риски утечек.

Есть ли польза от нейроинтерфейсов?
Да — они помогают восстанавливать речь, зрение и движение у людей после инсультов или травм.

Три интересных факта

  • В 2024 году в Чили нейроправа официально приравняли к праву на жизнь и неприкосновенность личности.

  • Современные нейрочипы способны фиксировать активность до 1000 нейронов одновременно.

  • Один бит информации мозга человека может стоить дороже банковских данных на "чёрном рынке" киберпреступников.

