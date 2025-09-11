Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Сильная головная боль
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 10:18

Когда привычная усталость оказывается тревожным признаком

Врачи назвали головную боль напряжения самым распространённым типом головной боли

Головная боль напряжения — самый частый её вид, знакомый практически каждому. Она возникает из-за перенапряжения мышц головы, шеи и челюсти. Чаще всего это следствие малоподвижного образа жизни, длительного пребывания в неудобной позе, недостатка сна, стресса или даже банального обезвоживания.

Как проявляется головная боль напряжения

Главный симптом — давящая или сжимающая боль, напоминающая "обруч" вокруг головы. Обычно она ощущается в области лба, висков или затылка, при этом часто затрагивает сразу обе стороны. Такая боль может сохраняться от получаса до нескольких часов, а у некоторых людей становится хронической и появляется почти ежедневно.

Что провоцирует приступы

• длительная работа за компьютером или за столом без перерывов;
• неправильная осанка;
• эмоциональное перенапряжение;
• нехватка сна;
• обезвоживание;
• усталость глаз.

Как облегчить состояние

Чтобы снизить риск появления боли, важно нормализовать режим сна и отдыха, больше двигаться и делать перерывы во время работы. Помогает лёгкая гимнастика для шеи и плеч, а также достаточное употребление воды в течение дня. Если боль всё же появилась, облегчить её может прогулка на свежем воздухе, тёплый душ или массаж.

Однако при регулярных или слишком сильных болях стоит обратиться к врачу, чтобы исключить другие причины недомогания и подобрать правильное лечение.

