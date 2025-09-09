Стресс и недосып превращаются в головную боль, от которой не уйти
Головная боль напряжения — наиболее распространённый вид цефалгии, с которым хотя бы раз сталкивался практически каждый. Врач общей практики Айгуль Арсланова в беседе с UfaTime.ru пояснила, как её распознать и какие факторы чаще всего становятся причиной.
Как проявляется головная боль напряжения
Этот тип боли связан с перенапряжением мышц головы, шеи и челюсти. Она может быть эпизодической или переходить в хроническую форму.
Характерные признаки:
• ощущения - давящая или сжимающая боль, похожая на "каменный обруч" вокруг головы;
• локализация - обычно двусторонняя, охватывает лоб, виски или затылок;
• интенсивность - умеренная, позволяет продолжать повседневные дела;
• сопутствующие симптомы - лёгкая тошнота или светочувствительность, но выражены они гораздо слабее, чем при мигрени.
Основные триггеры
По словам специалиста, головную боль напряжения чаще всего провоцируют:
-
стресс и эмоциональное перенапряжение;
-
длительное пребывание в неудобной позе, сидячий образ жизни;
-
нехватка сна и отдыха;
-
обезвоживание организма.
Как снизить риск
Для профилактики важно соблюдать режим сна, регулярно двигаться, делать перерывы при работе за компьютером и следить за уровнем стресса. Также полезно поддерживать водный баланс и заниматься физической активностью, которая помогает снимать мышечное напряжение.
