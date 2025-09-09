Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Шум в ушах и голове
Шум в ушах и голове
© commons.wikimedia. org by jeffreyw is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 1:42

Стресс и недосып превращаются в головную боль, от которой не уйти

Врач Айгуль Арсланова рассказала, как распознать головную боль напряжения

Головная боль напряжения — наиболее распространённый вид цефалгии, с которым хотя бы раз сталкивался практически каждый. Врач общей практики Айгуль Арсланова в беседе с UfaTime.ru пояснила, как её распознать и какие факторы чаще всего становятся причиной.

Как проявляется головная боль напряжения

Этот тип боли связан с перенапряжением мышц головы, шеи и челюсти. Она может быть эпизодической или переходить в хроническую форму.

Характерные признаки:
ощущения - давящая или сжимающая боль, похожая на "каменный обруч" вокруг головы;
локализация - обычно двусторонняя, охватывает лоб, виски или затылок;
интенсивность - умеренная, позволяет продолжать повседневные дела;
сопутствующие симптомы - лёгкая тошнота или светочувствительность, но выражены они гораздо слабее, чем при мигрени.

Основные триггеры

По словам специалиста, головную боль напряжения чаще всего провоцируют:

  • стресс и эмоциональное перенапряжение;

  • длительное пребывание в неудобной позе, сидячий образ жизни;

  • нехватка сна и отдыха;

  • обезвоживание организма.

Как снизить риск

Для профилактики важно соблюдать режим сна, регулярно двигаться, делать перерывы при работе за компьютером и следить за уровнем стресса. Также полезно поддерживать водный баланс и заниматься физической активностью, которая помогает снимать мышечное напряжение.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Губернатор Сергей Ситников поручил увеличить компенсации врачам за аренду жилья сегодня в 2:15

Почему костромские врачи ждали индексации выплат почти 10 лет

Губернатор Костромской области поручил проиндексировать компенсации врачам за аренду жилья, которые не пересматривались почти 10 лет.

Читать полностью » Психолог Соловьева связала незавершённую сепарацию с алкоголем и перееданием вчера в 23:31

Когда родители не отпускают: какая зависимость может преследовать всю жизнь

Психолог объяснила, почему люди, не отделившиеся от родителей, чаще сталкиваются с пищевой и алкогольной зависимостью, а также курением и вейпами.

Читать полностью » Профессор Alonso: Мальва снижает воспаление слизистых и облегчает кашель вчера в 23:27

Мальва в домашней аптечке: три эффекта, о которых знают не все

Мальва — универсальное средство для ухода за здоровьем! Узнайте, как использовать фиолетовые цветки для лечения кашля, воспалений и защитите слизистые.

Читать полностью » Психолог Морозова рассказала, как справиться с навязчивыми мыслями вечером вчера в 22:26

Ложусь спать — и начинается кино: как справиться с ночным потоком мыслей

Почему тревожные мысли особенно навязчивы перед сном и как техника декатастрофизации вместе с мышечной релаксацией помогает вернуть спокойствие и уснуть

Читать полностью » Иммунолог Крючков: вирусы могут лечить кишечные инфекции и онкологию вчера в 23:21

То, что убивало, теперь лечит: какие вирусы стали оружием против онкологии

Иммунолог рассказал, что вирусы могут не только вызывать болезни, но и лечить их: от кишечных инфекций до онкологии. В чём секрет терапевтических вирусов?

Читать полностью » Hola: Карасо рассказал, как дыхательная техника помогает быстро снизить тревожность вчера в 23:12

Одна минута — и тревога сдаётся: простое упражнение против стресса

Психолог рассказал о короткой практике, которая помогает справиться со стрессом всего за минуту. Простые шаги, дыхание и визуализация — и вы снова спокойны.

Читать полностью » Доцент Волгина назвала болезни, которые может скрывать головная боль вчера в 23:01

Один симптом — сотни диагнозов: почему врачи боятся головной боли

Головная боль может сигнализировать не только о переутомлении, но и о серьёзных болезнях — от гипертонии до онкологии. Врач объяснила, как распознать угрозу.

Читать полностью » Эксперты: одновременный приём обезболивающих и антибиотиков повышает риск супербактерий 08.09.2025 в 23:37

Комбинация таблеток, которая делает лечение бессмысленным

Ибупрофен и парацетамол в сочетании с антибиотиками могут усиливать устойчивость бактерий. Учёные предупреждают о скрытом риске привычных лекарств.

Читать полностью »

Новости
Еда

Салат Мимоза со скумбрией готовится с использованием копченой рыбы
Еда

Рецепты маринованных огурцов с кетчупом: варианты с острым и мягким вкусом
Авто и мото

Audi подтвердила отказ от пятицилиндрового двигателя 2.5 TFSI из-за норм Евро-7
Наука и технологии

Опрос Live Science: лишь 13% респондентов уверены, что ИИ улучшит жизнь
Спорт и фитнес

Жим лёжа и наклонная скамья: как эффективно прорабатывать грудные мышцы
Дом

Утренняя зарядка для похудения: фитнес-эксперт Роберт Бабаян назвал эффективный комплекс
Туризм

Stadler поставила BVG первый поезд метро серии JK для Берлина
Авто и мото

Под отзыв попали 23 тысячи Lada Niva Legend и Niva Travel — Росстандарт
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet