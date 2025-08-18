Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 14:18

Неожиданный поворот: Медведев уступил Уолтону и покинул турнир

Медведев проиграл 85-й ракетке мира Уолтону во втором круге турнира в Цинциннати

Неожиданная развязка для второго круга турнира "Мастерс" в Цинциннати — Даниил Медведев проиграл австралийцу Адаму Уолтону, занимающему 85-е место в мировом рейтинге.

Россиянин уверенно начал матч, взяв первый сет на тай-брейке — 7:6 (7:0). Однако после этого инициатива перешла к сопернику. Вторую партию Уолтон выиграл 6:4, а в третьей оформил убедительное преимущество — 6:1.

Вся встреча продолжалась 2 часа 21 минуту и завершилась победой представителя Австралии, который оформил одну из самых громких сенсаций турнира.

