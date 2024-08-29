Новак Джокович приблизился к рекорду по победам на турнирах "Большого шлема"

Новак Джокович одержал свою 90-ю победу на Открытом чемпионате США и готовится к новому матчу

Известный сербский теннисист, экс-первая ракетка мира и действующий чемпион US Open Новак Джокович успешно преодолел второй круг турнира в США, передает "Чемпионат".

В этом матче он одержал победу над своим соотечественником Ласло Джере, занимающим 109-е место в мировом рейтинге, со счётом 6:4, 6:4, 2:0 (Rt).

По данным Opta Sport, Новак стал единственным теннисистом в мире, который смог достичь 90 побед на всех турнирах серии "Большого шлема".

В следующем круге соревнований Джоковичу предстоит сыграть с австралийским спортсменом Алексеем Попыриным.

Открытый чемпионат США - 2024 начался 26 августа и завершится 8 сентября.

На данный момент действующим чемпионом среди мужчин является Новак Джокович. Таким образом, эта победа стала для него 90-й на Открытом чемпионате США.

Фото: Freepik/senivpetro