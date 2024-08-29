Новак Джокович приблизился к рекорду по победам на турнирах "Большого шлема"

Известный сербский теннисист, экс-первая ракетка мира и действующий чемпион US Open Новак Джокович успешно преодолел второй круг турнира в США, передает "Чемпионат".
В этом матче он одержал победу над своим соотечественником Ласло Джере, занимающим 109-е место в мировом рейтинге, со счётом 6:4, 6:4, 2:0 (Rt).
По данным Opta Sport, Новак стал единственным теннисистом в мире, который смог достичь 90 побед на всех турнирах серии "Большого шлема".
В следующем круге соревнований Джоковичу предстоит сыграть с австралийским спортсменом Алексеем Попыриным.
Открытый чемпионат США - 2024 начался 26 августа и завершится 8 сентября.
На данный момент действующим чемпионом среди мужчин является Новак Джокович. Таким образом, эта победа стала для него 90-й на Открытом чемпионате США.
Фото: Freepik/senivpetro
В Японии создадут новый суперкомпьютер
Япония планирует создать новый суперкомпьютер, который заменит самый быстрый в мире «Фугаку». Как заявляется в сообщении Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии, чиновники планируют выделить в первый год его разработки 4,2 млрд йен (29,06 млн долларов), а общий объем государственного финансирования, как ожидается, превысит 110 млрд йен (761 млн долларов).
Более трехсот авиарейсов отменены в Японии из-за тайфуна
В Японии отменено по крайней мере 336 авиарейсов в связи с бушующим тайфуном "Шаньшань" у острова Кюсю. Основная часть изменений в расписании на 29 августа приходится на крупнейших японских перевозчиков, несколько рейсов отменили и лоукостеры.
Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева обменялись колкостями на церемонии "Новой волны"
Певец Сергей Лазарев и телеведущая Лера Кудрявцева в очередной раз прошлись по внешности друг друга в Сочи на конкурсе "Новая волна".
Иммунолог Калинина: необходимо беречь себя от перепадов температуры, чтобы не заболеть
Для того чтобы не заболеть в первые прохладные дни наступающей осени, необходимо очень внимательно следить за перепадом температур и не допускать этого. Такое заявление в беседе с NewsInfo.Ru сделала клинический иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Наталья Калинина.