Андрей Рублёв успешно стартовал на US Open

Андрей Рублёв, занимающий вторую строчку в рейтинге теннисистов России, успешно преодолел первый круг Открытого чемпионата США по теннису, сообщает РБК.
Турнир проходит в Нью-Йорке и является четвёртым в сезоне соревнованием из серии "Большого шлема".
В первом круге Андрей Рублёв одержал победу над бразильским спортсменом Тьяго Зайботом Вильдом, который занимает 68-ю позицию в мировом рейтинге. Счёт встречи - 6:3, 7:6 (7:3), 7:5. В третьем сете при счёте 5:5 бразилец получил травму ноги во время подачи и взял медицинский перерыв.
Ранее соперники уже встречались на корте - это произошло в рамках Australian Open в этом году, тогда победа досталась Андрею Рублёву только в пяти сетах.
За выход в следующий круг соревнований российский теннисист поборется с американцем Кристофером Юбэнксом (106-й номер рейтинга) или французом Артуром Риндеркнешем (56-я позиция).
Андрей Рублёв четыре раза доходил на US Open до четвертьфинала.
Призовой фонд турнира составляет $75 млн.
Фото: Freepik/senivpetro
Экс-президент Додон: власть продаст Молдавию после победы на выборах
Власти Молдавии раздали практически всё, и при получении нового мандата они продадут страну. Такое мнение выразил экс-президент Игорь Додон в Telegram-канале.
Politico: Макрон часто пользуется Telegram
Президент Франции регулярно использует в общении со знакомыми месседжер Telegram, выяснило издание Politico. Также детищем Павла Дурова активно пользуются сторонники главы пятой республики.
В ключевых медвузах удвоилось число поступивших по военным льготам
Ключевые российские медицинские вузы набрали в два-три раза больше учащихся по квоте для участников спецоперации и их детей, дающей право в некоторых случаях поступать без экзаменов, сообщает РБК.
Музкритик Рудченко: Лепс может записать песню с молодой возлюбленной
Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко предположил, что певец Григорий Лепс может записать дуэт со своей молодой избранницей.