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Успех Андрея Рублёва: победа над бразильским соперником и выход во второй круг US Open
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Андрей Рублёв успешно стартовал на US Open

Успех Андрея Рублёва: победа над бразильским соперником и выход во второй круг US Open

Андрей Рублёв, занимающий вторую строчку в рейтинге теннисистов России, успешно преодолел первый круг Открытого чемпионата США по теннису, сообщает РБК.

Турнир проходит в Нью-Йорке и является четвёртым в сезоне соревнованием из серии "Большого шлема".

В первом круге Андрей Рублёв одержал победу над бразильским спортсменом Тьяго Зайботом Вильдом, который занимает 68-ю позицию в мировом рейтинге. Счёт встречи - 6:3, 7:6 (7:3), 7:5. В третьем сете при счёте 5:5 бразилец получил травму ноги во время подачи и взял медицинский перерыв.

Ранее соперники уже встречались на корте - это произошло в рамках Australian Open в этом году, тогда победа досталась Андрею Рублёву только в пяти сетах.

За выход в следующий круг соревнований российский теннисист поборется с американцем Кристофером Юбэнксом (106-й номер рейтинга) или французом Артуром Риндеркнешем (56-я позиция).

Андрей Рублёв четыре раза доходил на US Open до четвертьфинала.

Призовой фонд турнира составляет $75 млн.

Фото: Freepik/senivpetro

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