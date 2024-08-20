Арина Соболенко поднялась на вторую позицию в рейтинге WTA

В обновленном рейтинге WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко теперь занимает вторую позицию. Ранее на второй строчке была американка Кори Гауфф. Возглавляет рейтинг представительница Польши Ига Свёнтек.
Рейтинг WTA от 19 августа:
1 (1). Ига Свёнтек (Польша) - 10695 очков.
2 (3). Арина Соболенко (Беларусь) - 8016.
3 (2). Кори Гауфф (США) - 6743.
4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) - 5931.
5 (5). Ясмин Паолини (Италия) - 5168.
6 (6). Джессика Пегула (США) - 5160.
7 (7). Чжэн Циньвэнь (Китай) - 3980.
8 (9). Барбора Крейчикова (Чехия) - 3571.
9 (8). Мария Саккари (Греция) - 3515.
10 (11). Елена Остапенко (Латвия) - 3428 ...
Фото: Freepik
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