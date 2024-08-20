Арина Соболенко поднялась на вторую позицию в рейтинге WTA

46-ой глава Соединённых Штатов Америки Джо Байден освежил у всех в памяти на съезде демократов в Чикаго слова скончавшегося в 2023 году американского государственного деятеля Генри Киссинджера, который сначала занимал пост советника президента США по национальной безопасности, а после - государственного секретаря страны, о Европе после Наполеона. Об этом информирует российское агентство ТАСС.