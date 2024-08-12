Андрей Рублёв рассказал, по какой причине не поехал на Олимпиаду

Теннисист из России, Андрей Рублев, который добрался до финала турнира "Мастерс" в Монреале, рассказал, что он решил не принимать участие в Олимпийских играх в Париже, чтобы подготовиться к выступлению в Канаде. Об этом передает РИА Новости.
В июне этого года Рублев, олимпийский чемпион в миксте в Токио, был приглашен ITF на Олимпиаду в Париже, однако он отказался от участия. В результате он вышел в финал турнира "Мастерс" в Монреале, одержав победу над итальянцем Маттео Арнальди. На пути к финалу Рублев также победил первую ракетку мира - итальянца Янника Синнера.
"Ожидание того стоило. Я рад оказаться в своем первом канадском финале. Я просто хочу восстановиться, хорошо отдохнуть и быть готовым к финалу. Идея не ехать на Олимпиаду была в том, чтобы быть более готовым к Канаде, так что, если я в финале, наш план сработал", - объяснил Рублев.
Фото: Freepik/jcomp
NYP: Трамп может заручиться поддержкой рекордного числа евреев на выборах в США
45-ый глава Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп вполне способен заблаговременно обеспечить себе поддержку рекордного количества американских евреев на выборах президента, которые должны состояться уже этой осенью. Об этом информирует американская таблоидная газета New York Post со ссылкой на эксперта по сбору данных Джона Маклафлина.
В Польше решили обвинить Россию в поджоге торгового центра
Польское телевидение сообщает о попытке Польши возложить ответственность за поджог торгового центра в Варшаве на российские спецслужбы.
Общественная палата РФ и 17 политических партий подписали соглашение о сотрудничестве в наблюдении за выборами
Общественная палата и партии будут проводить консультации по вопросам участия наблюдателей в процессе голосования, исходя из соглашения о независимом наблюдении за выборами.
Помолодевшую жену Басты перепутали с дочерью рэпера: как девчушка
Преображённая супруга рэпера Басты Елена Пинская опубликовала фото в обнимку с мужем и восхитила интернет-пользователей.