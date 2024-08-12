Андрей Рублёв рассказал, по какой причине не поехал на Олимпиаду

Теннисист из России, Андрей Рублев, который добрался до финала турнира "Мастерс" в Монреале, рассказал, что он решил не принимать участие в Олимпийских играх в Париже, чтобы подготовиться к выступлению в Канаде. Об этом передает РИА Новости.

В июне этого года Рублев, олимпийский чемпион в миксте в Токио, был приглашен ITF на Олимпиаду в Париже, однако он отказался от участия. В результате он вышел в финал турнира "Мастерс" в Монреале, одержав победу над итальянцем Маттео Арнальди. На пути к финалу Рублев также победил первую ракетку мира - итальянца Янника Синнера.

"Ожидание того стоило. Я рад оказаться в своем первом канадском финале. Я просто хочу восстановиться, хорошо отдохнуть и быть готовым к финалу. Идея не ехать на Олимпиаду была в том, чтобы быть более готовым к Канаде, так что, если я в финале, наш план сработал", - объяснил Рублев.

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