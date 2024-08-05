Земфира* возразила Журовой по поводу значения медалей Андреевой и Шнайдер

Певица Земфира* выступила с критикой в адрес депутата Госдумы и олимпийской чемпионки Светланы Журовой, которая заявила, что серебряные медали, завоеванные теннисистками Миррой Андреевой и Дианой Шнайдер, не имеют отношения к стране, поскольку они были завоеваны "для себя".

Земфира выразила свое несогласие с этой точкой зрения через пост в социальных сетях, отметив, что она, как и многие другие, болела за российских теннисисток, несмотря на свой статус иноагента и релоканта. Она подчеркнула, что Журова не выражает мнение народа и призвала ее пересмотреть свои слова. В своем сообщении Земфира поздравила теннисисток с их достижением.

Шнайдер и Андреева заняли второе место на Играх в Париже в женском парном разряде, уступив в финале итальянкам Жасмин Паолини и Саре Эррани. Россиянки участвовали в турнире как индивидуальные нейтральные атлеты, без флага и гимна, и их результаты не будут учтены в командном медальном зачете.

Фото: commons.wikimedia.org/Denhud (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

*включена 10 февраля 2023 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов.