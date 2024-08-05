Новак Джокович завершает Игры-2024 с впечатляющим триумфом

Теннисист из Сербии Новак Джокович очень долго шел к этой победе. Семья с сербскими флагами поддерживала его во время финального матча, а дочь Тара держала плакат с надписью "Папа - лучший", сообщает "Правда.ру" со ссылкой на BBC.

По мнению самого Джоковича, самым важным спортивным достижением является золотая олимпийская медаль, которой ему так не хватало в его коллекции.

Ранее он выиграл бронзу в отдельном разряде в Пекине в 2008 году, занял четвертое место в Лондоне в 2012 году, потерпел поражение в Рио в 2016 году и проиграл матч за бронзовую медаль в Токио в 2020 году.

Сезон был непростым для Джоковича. Ему провели операцию на колене после травмы на Roland Garros.

Несмотря на это, спортсмен не сдался. И его игра против испанца Карлоса Алькараса была одной из самых впечатляющих.

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