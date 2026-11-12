Теннис оказался больше чем спортом: организм получает пользу, о которой многие не задумываются

Систематические тренировки на корте способствуют укреплению сердечно-сосудистой системы и улучшению работы мозга, сообщил управляющий фитнес-центра ФортФит в Калининграде Евгений Мосалев. Специалист подчеркнул в беседе с NewsInfo, что игровая активность является эффективным инструментом борьбы с последствиями малоподвижного образа жизни.

Ранее сообщалось, что установлена связь между регулярными занятиями теннисом и увеличением продолжительности жизни. Согласно сведениям, опубликованным на сайте издания со ссылкой на датское исследование, приверженцы этого вида спорта живут в среднем на 9,7 года дольше по сравнению с теми, кто ведет сидячий образ жизни. Авторы работы уточнили, что речь идет о выявленной статистической закономерности, а не о безусловной гарантии долголетия исключительно за счет тренировочного процесса.

По словам эксперта, любая физическая нагрузка априори дает преимущество перед офисным ритмом работы, который негативно сказывается на жизненном цикле. Теннис, будучи активным видом спорта, задействует комплексные механизмы организма.

При этом ученые подтверждают, что определенный популярный вид спорта признан абсолютным лидером по долголетию из-за уникального сочетания нагрузок. Мосалев отметил, что в теннисе сочетаются многосуставные движения, тренировка реакции и резкие изменения вектора перемещения. Такие факторы благотворно влияют на суставы, кровообращение и центральную нервную систему. Особую роль специалист отвел социальному аспекту тренировок. Взаимодействие с единомышленниками служит мощным стимулом для регулярного посещения занятий, превращая спорт в устойчивое хобби.

"Это игровой вид спорта. Общение благоприятное с людьми, которые заинтересованы в том же виде спорта, ты можешь пообщаться с ними", — отметил Мосалев.

Стоит заметить, что эксперты часто обращают внимание на то, как теннис задействует все группы мышц тела, одновременно поддерживая когнитивные функции. Для достижения оздоровительного эффекта важна систематичность, однако эксперт предостерег от избыточных нагрузок. Для непрофессионалов оптимальным графиком считаются две-три тренировки в неделю.

"Количество раз в неделю и продолжительность — по самочувствию, потому что нагрузки высокие и тренировки высокоинтенсивные. Они не рекомендованы на ежедневной основе. Особенно, если не идет речь про спорт высоких достижений. Для себя два-три раза в неделю любая тренировка рекомендована", — подчеркнул эксперт.

Важно помнить, что баланс активности играет ключевую роль в профилактике заболеваний. В медицинском сообществе широко известно, что даже 150 минут фитнеса в неделю способны существенно снизить риск преждевременной смерти.

Специалисты рекомендуют сочетать разные типы упражнений, так как разнообразие физических упражнений обеспечивает более надежную защиту сердца и сосудов. Кроме того, современные исследования с применением томографии доказывают, что мозг может стать моложе благодаря регулярной двигательной активности, улучшающей нейронные связи.

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