Как обычный теннисный мячик спасет вас от раздражающих проблем при мойке машины

Теннисный мяч можно использовать не только для игры, но и в качестве полезного помощника при работе с автомобилем.
Этот простой спортивный снаряд пригодится, например, при мойке, покраске автомобиля или даже при накачке шин. С помощью теннисного мячика можно легко решить одну распространённую проблему.
Почему стоит положить мячик под автомобильное колесо?
Во время выполнения вышеупомянутых работ многие автомобилисты сталкиваются с тем, что шланг часто попадает под колёса, застревает под шинами и требует постоянного извлечения.
Эта ситуация может быть весьма раздражающей, так как приходится отвлекаться от работы и тратить время на освобождение шланга. К счастью, проблему можно легко решить. Просто поместите теннисный мячик под колесо.
Шланг будет скользить по поверхности мячика, не застревая, что избавит водителя от необходимости постоянно прерываться на извлечение шланга. Это значительно сэкономит время и сделает процесс мойки или покраски более удобным.
Фото:commons.wikimedia.org/ Santeri Viinamäki (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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