© flickr.com by Yuri Samoilov is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:16

Тени в мессенджерах: кто на самом деле стоит за ложными угрозами, провоцирующими массовую панику

МВД России призывает не паниковать из-за сообщений о взрывах в мессенджерах – Ирина Волк

МВД России призывает граждан сохранять спокойствие при обнаружении сообщений с угрозами взрывов в мессенджерах. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

В своем Telegram-канале она подчеркнула, что подавляющее большинство таких сообщений не представляет реальной угрозы. Волк рекомендовала воздерживаться от распространения подобных материалов, поскольку это способствует распространению дезинформации.

Она отметила, что главной целью организаторов таких чатов и каналов является создание атмосферы страха и тревоги среди населения, что снижает доверие к государственным органам и образовательным учреждениям.

Злоумышленники используют открытые источники информации

По словам Ирины Волк, злоумышленники используют полученную из открытых источников информацию о личностях учащихся, расписаниях уроков и школьных мероприятиях для создания видимости нападения на учебные заведения. Это помогает усилить ощущение угрозы, провоцировать панику и хаос среди людей.

Как сообщить о нарушении

Представитель МВД России также напомнила, что при обнаружении подобных сообщений необходимо незамедлительно сообщить об этом в правоохранительные органы.

Кроме того, информацию о нарушении можно отправить через функцию платформы, на которой было получено сообщение. Для этого нужно открыть канал, нажать на значок "три точки", выбрать "Пожаловаться" и указать категорию "Насилие или угрозы".

