Брокер "БКС Мир Инвестиций" с 15 июля ввел временные ограничения на ввод и вывод казахстанского тенге на свои брокерские счета клиентов. Данные ограничения связаны с усложняющейся системой расчетов между участниками биржевых торгов в тенге и ростом времени, необходимого для выполнения операций с этой валютой.
Несмотря на это, торговать тенге на бирже клиенты "БКС Мир Инвестиций" по-прежнему могут.
В частности, вывод средств в тенге на реквизиты внешних банков, включая реквизиты "БКС Банка", ограничен. Ввод тенге со счетов внешних банков и "БКС Банка" также ограничен.
БКС предлагает своим клиентам конвертировать тенге в другую доступную валюту и вывести ее на счет в "БКС Банк".
Недавно, с 4 июля, "БКС Мир Инвестиций" также приостановил биржевые торги турецкой лирой. Причиной этому стало усложнение системы расчетов между участниками биржевых торгов лирой и рост времени, необходимого для выполнения операций с этой валютой.
Фото: БКС Мир инвестиций/ telegram
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