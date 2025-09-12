Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Презентация российского автомобиля Tenet
Презентация российского автомобиля Tenet
© Telegram-канал губернатора Калужской области by Владислав Шапша
Олег Белов Опубликована сегодня в 13:56

Калужская новинка перекроет кислород китайцам: что скрывается в Tenet T8

В Калуге началось производство семейного кроссовера Tenet T8

Автомобильный бренд Tenet объявил о начале продаж своей новой модели — семейного кроссовера T8. Производство налажено на заводе "АГР Холдинг" в Калуге, сообщает "Газета.Ru".

Комплектации и цены

Prime (3,54 млн руб.)

  • панорамная крыша с люком,

  • акустические стекла,

  • система кругового обзора 540°,

  • передние сиденья с электроприводом и подогревом,

  • двухзонный климат-контроль,

  • полный "зимний пакет".

Ultra (3,8 млн руб.)

  • серо-бежевый салон,

  • 19-дюймовые диски,

  • девять подушек безопасности,

  • проекционный дисплей,

  • передние сиденья с вентиляцией и памятью,

  • расширенный набор ассистентов водителя (ADAS).

Технические характеристики

  • двигатель: 2,0-литровый турбированный, 197 л. с.;

  • трансмиссия: 7-ступенчатый робот;

  • разгон 0-100 км/ч: 8,4 секунды;

  • система полного привода: i-4WD с шестью режимами движения.

Итог

Tenet T8 позиционируется как современный семейный кроссовер с богатым оснащением и адаптацией к российским условиям. При цене от 3,54 млн рублей он будет конкурировать с китайскими и корейскими моделями в среднем ценовом сегменте.

