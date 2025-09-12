Калужская новинка перекроет кислород китайцам: что скрывается в Tenet T8
Автомобильный бренд Tenet объявил о начале продаж своей новой модели — семейного кроссовера T8. Производство налажено на заводе "АГР Холдинг" в Калуге, сообщает "Газета.Ru".
Комплектации и цены
Prime (3,54 млн руб.)
-
панорамная крыша с люком,
-
акустические стекла,
-
система кругового обзора 540°,
-
передние сиденья с электроприводом и подогревом,
-
двухзонный климат-контроль,
-
полный "зимний пакет".
Ultra (3,8 млн руб.)
-
серо-бежевый салон,
-
19-дюймовые диски,
-
девять подушек безопасности,
-
проекционный дисплей,
-
передние сиденья с вентиляцией и памятью,
-
расширенный набор ассистентов водителя (ADAS).
Технические характеристики
-
двигатель: 2,0-литровый турбированный, 197 л. с.;
-
трансмиссия: 7-ступенчатый робот;
-
разгон 0-100 км/ч: 8,4 секунды;
-
система полного привода: i-4WD с шестью режимами движения.
Итог
Tenet T8 позиционируется как современный семейный кроссовер с богатым оснащением и адаптацией к российским условиям. При цене от 3,54 млн рублей он будет конкурировать с китайскими и корейскими моделями в среднем ценовом сегменте.
