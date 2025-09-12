Калужская новинка перекроет кислород китайцам: что скрывается в Tenet T8

сегодня в 8:50

120 тысяч детей под прицелом: как ременные "треугольники" превращают авто в смертельную ловушку

Россияне потратили десятки миллионов на опасные накладки для ремней безопасности, которые могут стоить детям жизни. Почему родители до сих пор делают такой выбор?

сегодня в 8:16

Один мотор едет мягче, другой тянет лучше — вот в чём настоящая разница

Дизель экономичнее и долговечнее, бензин проще и комфортнее. Какой двигатель выбрать — зависит от ваших привычек, условий и бюджета.

сегодня в 7:26

Эти монстры съедают тысячи литров топлива в день

От самосвалов размером с дом до люксовых лимузинов для первых лиц: самые большие машины мира и России, которые удивляют масштабом и предназначением.

сегодня в 7:11

Обычный автомобиль может больше, чем заявлено: какие опции производитель прячет от вас

Производители автомобилей скрывают часть возможностей, предлагая их как платные опции или подписки. Что реально можно активировать самостоятельно?

сегодня в 6:51

США сворачивают поддержку "зелёного" транспорта — удар по рынку уже начался

США меняют правила игры: одна из главных льгот для владельцев электрокаров уходит в прошлое. Что это значит для будущего "зелёного" транспорта?

сегодня в 6:36

Электрокары ездят без моторного масла — но требуют особых жидкостей

Китайские электромобили и гибриды захватывают рынок, но вокруг масел для них ходит множество мифов. Эксперты рассказали, что на самом деле важно знать.

сегодня в 6:27

Эти признаки говорят, что ремень ГРМ готов порваться — игнорировать опасно

Ремень ГРМ — деталь, от которой зависит жизнь двигателя. Когда его менять, как выбрать надёжный и сколько стоит замена — подробности в материале.

сегодня в 5:45

Экономия на покупке, убытки при продаже: парадокс вариаторной коробки

Всё больше машин оснащаются вариатором, но стоит ли он своих обещаний? Эксперт объясняет, какие подводные камни ждут водителей.

