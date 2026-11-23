Tenet Plus L6 с системой полного привода выходит на рынок в единственной, максимально насыщенной комплектации "Ультра". Стоимость модели начинается с 3,29 млн рублей, что задает определенную планку для сегмента, где полноприводная трансмиссия обычно становится предметом торга или опцией, влияющей на итоговый чек.

Выбор в пользу одной версии "Ультра" избавляет от необходимости изучать сложные таблицы совместимости опций, но одновременно лишает покупателя возможности сэкономить на тех функциях, которые в конкретном случае могут оказаться избыточными. Здесь привлекательность высокого уровня оснащения сталкивается с жестким условием: если вам нужен полный привод, вы принимаете весь пакет "Ультра" целиком.