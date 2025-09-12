Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Кроссовер Tenet T7
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI)
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 17:22

Калужский Tenet бросил вызов китайцам: первые продажи показали неожиданный расклад

Продажи автомобилей Tenet в России превысили 40 штук за первые 10 дней — "Автостат Инфо"

Продажи автомобилей молодой российской марки Tenet стартовали недавно, но уже вызвали большой интерес у покупателей. Первые партии кроссоверов были собраны на предприятии в Калужской области и поступили в дилерские салоны в конце августа. Всего за несколько дней после дебюта компания сумела реализовать 44 машины, что можно считать успешным началом для нового игрока на рынке.

Первые итоги продаж

Согласно статистике "Автостат Инфо", опубликованной в Telegram-канале "Китайские автомобили", лидером спроса стал среднеразмерный кроссовер Tenet T7. С 21 августа, то есть за первые десять дней продаж, модель нашла 25 владельцев. Для нового бренда такой результат выглядит внушительно, учитывая высокую конкуренцию в сегменте.

Компактный кроссовер Tenet T4 вышел чуть позже — 27 августа. Несмотря на это, машина уже привлекла внимание: на неё оформлено 13 предзаказов. Еще восемь автомобилей, зарегистрированных в ГИБДД, относятся к самой крупной модели марки — семиместному Tenet T8. Таким образом, спрос распределился между тремя позициями модельного ряда, что говорит об интересе к каждому из предложенных вариантов.

Модели в линейке Tenet

Tenet T7 — это среднеразмерный кроссовер, рассчитанный на покупателей, которым важны просторный салон и комфорт при длительных поездках. Он соперничает с такими моделями, как Chery Tiggo 8 или Geely Monjaro.

Tenet T4 — более компактный и доступный вариант, ориентированный на городских жителей. По размерам и классу он близок к Haval Jolion и Geely Coolray. Его преимущество в том, что покупатели могут получить новый автомобиль российского производства с современными опциями по относительно демократичной цене.

Tenet T8 — старший в семействе, семиместный кроссовер, который ориентирован на семьи и тех, кто часто путешествует. Подобные автомобили востребованы у водителей, которым требуется вместительность и универсальность.

