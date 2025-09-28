Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Презентация российского автомобиля Tenet
Презентация российского автомобиля Tenet
© Telegram-канал губернатора Калужской области by Владислав Шапша
Главная / Авто и мото
Олег Белов Опубликована сегодня в 10:18

Бывший завод Volkswagen снова гремит: на этот раз — китайским мотором

Калуга выпустит 112 тысяч автомобилей Tenet на бывшем заводе Volkswagen в 2025 году

Калуга вновь становится важной точкой на автомобильной карте России. На бывшем заводе Volkswagen к концу 2025 года планируется выпустить 112 тысяч автомобилей Tenet. Производство ведётся в партнёрстве с китайской компанией Defetoo, а первые продажи уже стартовали в августе.

"Почти 112 тыс. автомобилей планирует произвести в Калуге в этом году ООО "АГК". Вместе с директором завода прошли по обновленным цехам бывшего "Фольксвагена", обсудили рабочие вопросы. Радует высокая культура производства, унаследованная от немецкой компании", — сказал председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.

Новый бренд в России

Tenet дебютировал с моделью T4 — кроссовером, который уже появился в продаже. По словам губернатора Калужской области Владислава Шапши, первые фото машины были представлены ещё в феврале.

Российский рынок кроссоверов активно растёт: покупатели ищут надёжные модели с современным оснащением, доступные по цене. Здесь Tenet рассчитывает составить конкуренцию как отечественным брендам, так и азиатским автопроизводителям.

Сравнение

Модель Класс Страна-партнёр Начало продаж в РФ
Tenet T4 Кроссовер Китай (Defetoo) Август 2025
Haval Jolion Кроссовер Китай 2021
Lada X-Cross 5 Кроссовер Россия-Китай 2023
Geely Atlas Pro Кроссовер Китай 2021

Советы шаг за шагом: как выбрать кроссовер

  1. Определите бюджет — учитывайте не только цену, но и страховку, обслуживание, зимние шины.

  2. Сравните уровень оснащения: мультимедиа, ассистенты водителя, климат-контроль.

  3. Проверьте гарантийные условия — новые бренды часто предлагают расширенные программы.

  4. Уточните доступность сервиса и запчастей в вашем регионе.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Покупка новой модели без развитой дилерской сети.

  • Последствие: Проблемы с ремонтом и долгие сроки ожидания деталей.

  • Альтернатива: Рассмотрите бренды, у которых уже есть сервисные центры (например, Haval или Geely).

  • Ошибка: Игнорирование стоимости КАСКО.

  • Последствие: Сильная нагрузка на семейный бюджет.

  • Альтернатива: Рассчитать страховку заранее и сравнить предложения разных компаний.

А что если…

Если Tenet сумеет закрепиться в России, бренд может расширить линейку: появятся седаны, электромобили и даже минивэны. А если спрос окажется ниже ожиданий — завод может сосредоточиться на выпуске машин под другими марками, используя уже готовую производственную базу.

Плюсы и минусы Tenet T4

Плюсы Минусы
Современный дизайн Недостаточно развитая сервисная сеть
Доступная цена Слабая узнаваемость бренда
Технологичное оснащение Риск низкой остаточной стоимости
Производство в России Отсутствие долгосрочной статистики по надёжности

FAQ

Как выбрать между Tenet и другими китайскими кроссоверами?
Сравните комплектации, цены и доступность сервисного обслуживания.

Сколько стоит Tenet T4?
Цена стартует в среднем на уровне конкурентов из Китая — от 2 млн рублей, в зависимости от комплектации.

Что лучше для семьи — Tenet T4 или Lada X-Cross 5?
Tenet выигрывает в оснащении, а Lada удобнее по сервису и привычнее для российских покупателей.

Мифы и правда

  • Миф: Новые марки в России быстро исчезают.

  • Правда: Некоторые бренды действительно уходят, но завод в Калуге даёт Tenet прочную базу.

  • Миф: Китайские авто хуже по качеству.

  • Правда: За последние годы уровень сборки значительно вырос, и по надёжности они сравнимы с европейскими моделями.

3 интересных факта

• Завод Volkswagen в Калуге был запущен в 2007 году и выпускал Polo и Tiguan.
• Мощность предприятия превышает 200 тыс. машин в год.
• На базе этого завода уже рассматривается возможность выпуска электромобилей.

Исторический контекст

  1. 2007 — запуск завода Volkswagen в Калуге.

  2. 2022 — приостановка работы немецкой компании в России.

  3. 2025 — начало производства автомобилей Tenet.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Автоэксперт: промывка двигателя не требуется при регулярной замене масла сегодня в 6:26

Промывка двигателя: спасение мотора или миф, в который верят зря

Стоит ли промывать двигатель при замене масла? Разбираемся в методах, ошибках и мифах, чтобы понять, когда процедура действительно необходима.

Читать полностью » Автомеханик рассказал, где безопасно размещать гаджеты в салоне, чтобы не нарушать работу климат-контроля сегодня в 5:29

Гаджет под обдувом: как телефон превращает климат-контроль в хаос

Размещение гаджетов в автомобиле может повлиять на работу климат-контроля и ваш комфорт. Узнайте, где лучше держать телефон или планшет, чтобы избежать проблем.

Читать полностью » Compre Rural: новый пикап John Deere объединит функции трактора и внедорожника сегодня в 5:21

Когда плуг встречает асфальт: новый концепт-пикап, который рушит стереотипы

John Deere удивил рынок, представив концептуальный пикап, созданный с учётом потребностей фермеров и технологий будущего.

Читать полностью » BMW отзывает 6283 электромобиля 2023–2024 годов из-за риска отключения батареи сегодня в 4:22

Ваш BMW может встать на месте: 13 моделей требуют срочного обновления ПО

BMW проводит сервисную кампанию для 13 моделей электромобилей, чтобы исключить риск отключения аккумулятора и повысить безопасность поездок.

Читать полностью » Эксперт по автоэлектрике: разрядка аккумулятора ускоряется при утечке тока сегодня в 4:21

Машина встала намертво? Самые коварные причины разрядки аккумулятора

Что делать, если машина отказалась заводиться из-за севшего аккумулятора? Разбираем проверенные методы запуска, ошибки и советы по профилактике.

Читать полностью » Firefly продал 20 тысяч компактных премиальных электромобилей за четыре месяца — данные компании Nio сегодня в 3:16

Новый бренд — новые рекорды: компактные премиум-электромобили удивляют рынок

Firefly установил новый рекорд: премиальные компактные электромобили разошлись тиражом 20 тысяч за четыре месяца, покоряя Китай и Европу.

Читать полностью » Закон о такси с 1 марта обяжет компании перейти на LADA и сегодня в 3:16

Автопарки сбрасывают иномарки: вторичный рынок готовится к обвалу цен

Новый закон о такси заставит компании массово обновить автопарки. Для покупателей это шанс приобрести свежие иномарки по цене ниже рынка.

Читать полностью » РСА: за восемь месяцев 2025 года в России по европротоколу оформили 41% ДТП сегодня в 2:26

Москва снова впереди: каждый второй водитель выбирает европротокол

Европротоколы оформляются всё чаще: в крупных городах это уже стало нормой, а в регионах постепенно набирает обороты. Но есть нюансы, о которых важно знать.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Опасность ежей в саду: ветеринары предупреждают о риске бешенства и паразитов
Туризм

Путешествие по Киргизии: ключевые точки и перевалы для туристов
Садоводство

Органическое удобрение на основе одуванчиков: польза для почвы и комнатных растений
Спорт и фитнес

Фитнес-тренер Алекс Сильвер-Фэган: 20 минут йоги заменяют кардио и силовую тренировку
Красота и здоровье

Бай Чэнь: разрыв аорты и тромбоэмболия лёгочной артерии требуют срочной госпитализации
Дом

Металлочерепичная кровля: рекомендации по уходу и продлению срока службы
Красота и здоровье

Грейпфрут при сочетании с таблетками становится фактором риска для здоровья
Садоводство

Урожай чеснока и лука зависит от подготовки грядки и дезинфекции посадочного материала
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet