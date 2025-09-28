Бывший завод Volkswagen снова гремит: на этот раз — китайским мотором
Калуга вновь становится важной точкой на автомобильной карте России. На бывшем заводе Volkswagen к концу 2025 года планируется выпустить 112 тысяч автомобилей Tenet. Производство ведётся в партнёрстве с китайской компанией Defetoo, а первые продажи уже стартовали в августе.
"Почти 112 тыс. автомобилей планирует произвести в Калуге в этом году ООО "АГК". Вместе с директором завода прошли по обновленным цехам бывшего "Фольксвагена", обсудили рабочие вопросы. Радует высокая культура производства, унаследованная от немецкой компании", — сказал председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.
Новый бренд в России
Tenet дебютировал с моделью T4 — кроссовером, который уже появился в продаже. По словам губернатора Калужской области Владислава Шапши, первые фото машины были представлены ещё в феврале.
Российский рынок кроссоверов активно растёт: покупатели ищут надёжные модели с современным оснащением, доступные по цене. Здесь Tenet рассчитывает составить конкуренцию как отечественным брендам, так и азиатским автопроизводителям.
Сравнение
|Модель
|Класс
|Страна-партнёр
|Начало продаж в РФ
|Tenet T4
|Кроссовер
|Китай (Defetoo)
|Август 2025
|Haval Jolion
|Кроссовер
|Китай
|2021
|Lada X-Cross 5
|Кроссовер
|Россия-Китай
|2023
|Geely Atlas Pro
|Кроссовер
|Китай
|2021
Советы шаг за шагом: как выбрать кроссовер
-
Определите бюджет — учитывайте не только цену, но и страховку, обслуживание, зимние шины.
-
Сравните уровень оснащения: мультимедиа, ассистенты водителя, климат-контроль.
-
Проверьте гарантийные условия — новые бренды часто предлагают расширенные программы.
-
Уточните доступность сервиса и запчастей в вашем регионе.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Покупка новой модели без развитой дилерской сети.
-
Последствие: Проблемы с ремонтом и долгие сроки ожидания деталей.
-
Альтернатива: Рассмотрите бренды, у которых уже есть сервисные центры (например, Haval или Geely).
-
Ошибка: Игнорирование стоимости КАСКО.
-
Последствие: Сильная нагрузка на семейный бюджет.
-
Альтернатива: Рассчитать страховку заранее и сравнить предложения разных компаний.
А что если…
Если Tenet сумеет закрепиться в России, бренд может расширить линейку: появятся седаны, электромобили и даже минивэны. А если спрос окажется ниже ожиданий — завод может сосредоточиться на выпуске машин под другими марками, используя уже готовую производственную базу.
Плюсы и минусы Tenet T4
|Плюсы
|Минусы
|Современный дизайн
|Недостаточно развитая сервисная сеть
|Доступная цена
|Слабая узнаваемость бренда
|Технологичное оснащение
|Риск низкой остаточной стоимости
|Производство в России
|Отсутствие долгосрочной статистики по надёжности
FAQ
Как выбрать между Tenet и другими китайскими кроссоверами?
Сравните комплектации, цены и доступность сервисного обслуживания.
Сколько стоит Tenet T4?
Цена стартует в среднем на уровне конкурентов из Китая — от 2 млн рублей, в зависимости от комплектации.
Что лучше для семьи — Tenet T4 или Lada X-Cross 5?
Tenet выигрывает в оснащении, а Lada удобнее по сервису и привычнее для российских покупателей.
Мифы и правда
-
Миф: Новые марки в России быстро исчезают.
-
Правда: Некоторые бренды действительно уходят, но завод в Калуге даёт Tenet прочную базу.
-
Миф: Китайские авто хуже по качеству.
-
Правда: За последние годы уровень сборки значительно вырос, и по надёжности они сравнимы с европейскими моделями.
3 интересных факта
• Завод Volkswagen в Калуге был запущен в 2007 году и выпускал Polo и Tiguan.
• Мощность предприятия превышает 200 тыс. машин в год.
• На базе этого завода уже рассматривается возможность выпуска электромобилей.
Исторический контекст
-
2007 — запуск завода Volkswagen в Калуге.
-
2022 — приостановка работы немецкой компании в России.
-
2025 — начало производства автомобилей Tenet.
