Бывший завод Volkswagen снова гремит: на этот раз — китайским мотором

Калуга вновь становится важной точкой на автомобильной карте России. На бывшем заводе Volkswagen к концу 2025 года планируется выпустить 112 тысяч автомобилей Tenet. Производство ведётся в партнёрстве с китайской компанией Defetoo, а первые продажи уже стартовали в августе.

"Почти 112 тыс. автомобилей планирует произвести в Калуге в этом году ООО "АГК". Вместе с директором завода прошли по обновленным цехам бывшего "Фольксвагена", обсудили рабочие вопросы. Радует высокая культура производства, унаследованная от немецкой компании", — сказал председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.

Новый бренд в России

Tenet дебютировал с моделью T4 — кроссовером, который уже появился в продаже. По словам губернатора Калужской области Владислава Шапши, первые фото машины были представлены ещё в феврале.

Российский рынок кроссоверов активно растёт: покупатели ищут надёжные модели с современным оснащением, доступные по цене. Здесь Tenet рассчитывает составить конкуренцию как отечественным брендам, так и азиатским автопроизводителям.

Сравнение

Модель Класс Страна-партнёр Начало продаж в РФ Tenet T4 Кроссовер Китай (Defetoo) Август 2025 Haval Jolion Кроссовер Китай 2021 Lada X-Cross 5 Кроссовер Россия-Китай 2023 Geely Atlas Pro Кроссовер Китай 2021

Советы шаг за шагом: как выбрать кроссовер

Определите бюджет — учитывайте не только цену, но и страховку, обслуживание, зимние шины. Сравните уровень оснащения: мультимедиа, ассистенты водителя, климат-контроль. Проверьте гарантийные условия — новые бренды часто предлагают расширенные программы. Уточните доступность сервиса и запчастей в вашем регионе.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Покупка новой модели без развитой дилерской сети.

Последствие: Проблемы с ремонтом и долгие сроки ожидания деталей.

Альтернатива: Рассмотрите бренды, у которых уже есть сервисные центры (например, Haval или Geely).

Ошибка: Игнорирование стоимости КАСКО.

Последствие: Сильная нагрузка на семейный бюджет.

Альтернатива: Рассчитать страховку заранее и сравнить предложения разных компаний.

А что если…

Если Tenet сумеет закрепиться в России, бренд может расширить линейку: появятся седаны, электромобили и даже минивэны. А если спрос окажется ниже ожиданий — завод может сосредоточиться на выпуске машин под другими марками, используя уже готовую производственную базу.

Плюсы и минусы Tenet T4

Плюсы Минусы Современный дизайн Недостаточно развитая сервисная сеть Доступная цена Слабая узнаваемость бренда Технологичное оснащение Риск низкой остаточной стоимости Производство в России Отсутствие долгосрочной статистики по надёжности

FAQ

Как выбрать между Tenet и другими китайскими кроссоверами?

Сравните комплектации, цены и доступность сервисного обслуживания.

Сколько стоит Tenet T4?

Цена стартует в среднем на уровне конкурентов из Китая — от 2 млн рублей, в зависимости от комплектации.

Что лучше для семьи — Tenet T4 или Lada X-Cross 5?

Tenet выигрывает в оснащении, а Lada удобнее по сервису и привычнее для российских покупателей.

Мифы и правда

Миф: Новые марки в России быстро исчезают.

Правда: Некоторые бренды действительно уходят, но завод в Калуге даёт Tenet прочную базу.

Миф: Китайские авто хуже по качеству.

Правда: За последние годы уровень сборки значительно вырос, и по надёжности они сравнимы с европейскими моделями.

3 интересных факта

• Завод Volkswagen в Калуге был запущен в 2007 году и выпускал Polo и Tiguan.

• Мощность предприятия превышает 200 тыс. машин в год.

• На базе этого завода уже рассматривается возможность выпуска электромобилей.

Исторический контекст