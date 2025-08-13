Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Логотип Volkswagen
Логотип Volkswagen
© commons.wikimedia.org by Christoph Braun is licensed under CC0
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:10

Бывший завод Volkswagen в Калуге ожил — теперь там собирают машины с неожиданным именем

Кроссовер Tenet T7 сошёл с конвейера нового автозавода в Калуге

В Калуге, на территории некогда крупнейшего автопредприятия Volkswagen в России, заработала новая линия полного цикла. Теперь здесь собирают автомобили под маркой Tenet, которую запустила компания "АГР Холдинг". Первым с конвейера сошёл кроссовер Tenet T7.

Подготовка и стандарты качества

Перед официальным стартом серийного производства инженеры провели масштабную отработку процессов.

"Перед запуском серийной сборки на заводе было сварено более 200 предсерийных кузовов, свыше 50 из них прошли полный цикл окраски и сборки. Каждый кузов проверялся по более чем 2100 параметрам, а качество лакокрасочного покрытия подтверждено серией испытаний в соответствии с мировыми стандартами", — отметили в пресс-службе компании.

Линейка моделей

Сегодня бренд Tenet предлагает два кроссовера:

  • T7 — модель, созданная на базе Chery Tiggo 7L, но с собственным логотипом. Технические характеристики практически идентичны исходной версии.
  • T8 — версия Chery Tiggo 8 Plus, которая ранее официально не продавалась в России.

Значение бренда и его символика

Tenet впервые показали в феврале 2025 года. По словам представителей марки, название — это аббревиатура от Take Every New Experience Together, что можно перевести как "Вместе к новым свершениям". Дополнительный символизм придаёт то, что слово является палиндромом — читается одинаково в обе стороны.

Будущее производства

Запуск сборки в Калуге стал знаковым событием для российского автопрома, ведь завод, который простаивал после ухода Volkswagen, снова начал работать в полную силу. Теперь планы компании связаны с расширением модельного ряда и укреплением позиций Tenet на рынке.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Мини-КАСКО: условия, стоимость и ограничения страхового покрытия вчера в 21:21

Дешевле КАСКО, но с подводными камнями: что скрывает мини-КАСКО

Мини-КАСКО дешевле КАСКО и проще в оформлении, но скрытые условия могут лишить выплат в нужный момент. Эксперты рассказали, когда оно выгодно.

Читать полностью » Toyota добавила шесть подушек безопасности во все версии Urban Cruiser Taisor 2026 в Индии вчера в 20:15

Кроссовер, который «раздал» шесть подушек всем: чем удивил новый Toyota Taisor

Toyota обновила Taisor для Индии: теперь шесть подушек безопасности в любой комплектации, новый цвет Bluish Black и небольшой рост цен.

Читать полностью » BYD Leopard 5 стал лидером продаж гибридных внедорожников в Китае в первой половине 2025 года вчера в 19:09

Китайский гибрид, который обошёл всех: почему Leopard 5 стал новым лидером рынка

BYD Leopard 5 стал лидером продаж в Китае среди гибридных внедорожников, получив обновлённую версию с AI-помощником, лидарами и премиальным комфортом.

Читать полностью » Volkswagen снимет с производства Touareg к середине 2026 года вчера в 18:05

Флагманский внедорожник Volkswagen уходит в историю — и даже электрическая версия не спасёт

Volkswagen завершит выпуск Touareg в 2026 году, отказавшись от электрической версии. На смену флагману придёт более доступный гибридный Tayron.

Читать полностью » Доля китайских автодилеров в России достигла 70 % по данным РОАД вчера в 17:01

Рекордный рост — и рекордные закрытия: что не так с рынком китайских авто

За три года китайские бренды заняли 70% дилерского рынка России, но бурный рост сменяется конкуренцией, закрытиями и борьбой за выживание.

Читать полностью » Национальный автосоюз предложил штраф 15 тысяч рублей за вчера в 16:28

Шторка за 15 тысяч: в России готовят новый удар по кошелькам водителей

В России предлагают ввести крупный штраф за "иранскую тонировку" — съёмные шторки на стёклах. Почему это может изменить правила игры на дорогах?

Читать полностью » Продажи новых автомобилей в Китае с 1 по 10 августа снизились на 4% вчера в 15:05

Китайский авторынок сделал паузу — и тут же нашёл способ вернуться в рост

Август в Китае стартовал с замедления продаж машин, но электромобили, трейд-ин и сезонный спрос могут кардинально изменить картину к концу месяца.

Читать полностью » Huawei и GAC ускорят запуск премиального бренда автомобилей HuaWang вчера в 14:54

GAC и Huawei затеяли автомобильную революцию — премиум за цену массового авто

GAC и Huawei ускоряют создание нового премиального электробренда HuaWang, инвестируя еще 6 млрд юаней. Первая модель может выйти раньше срока.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Историческая причина, почему взрослые мужчины в Италии редко носят шорты
Спорт и фитнес

Джессика Маццуко назвала причины, по которым сложно подняться на носки
Культура и шоу-бизнес

Retail Brew: посещаемость магазинов American Eagle упала на 9% после рекламы с Сидни Суини
Спорт и фитнес

Фитнес-эксперт Брайан Кран объяснил, почему ходьба редко увеличивает мышечную массу
Дом

Картофель, техника и химия под раковиной: что может пострадать от условий хранения
Садоводство

Как не ошибиться в укрытии растений: 6 шагов к зимней защите в Алтайском крае
Наука и технологии

Палеонтологи нашли в Патагонии самую маленькую окаменелость млекопитающего региона
Туризм

Стало известно, будет ли дешевле цена, если покупать билеты на поезд сразу в обе стороны
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru