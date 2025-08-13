Бывший завод Volkswagen в Калуге ожил — теперь там собирают машины с неожиданным именем

В Калуге, на территории некогда крупнейшего автопредприятия Volkswagen в России, заработала новая линия полного цикла. Теперь здесь собирают автомобили под маркой Tenet, которую запустила компания "АГР Холдинг". Первым с конвейера сошёл кроссовер Tenet T7.

Подготовка и стандарты качества

Перед официальным стартом серийного производства инженеры провели масштабную отработку процессов.

"Перед запуском серийной сборки на заводе было сварено более 200 предсерийных кузовов, свыше 50 из них прошли полный цикл окраски и сборки. Каждый кузов проверялся по более чем 2100 параметрам, а качество лакокрасочного покрытия подтверждено серией испытаний в соответствии с мировыми стандартами", — отметили в пресс-службе компании.

Линейка моделей

Сегодня бренд Tenet предлагает два кроссовера:

— модель, созданная на базе Chery Tiggo 7L, но с собственным логотипом. Технические характеристики практически идентичны исходной версии. T8 — версия Chery Tiggo 8 Plus, которая ранее официально не продавалась в России.

Значение бренда и его символика

Tenet впервые показали в феврале 2025 года. По словам представителей марки, название — это аббревиатура от Take Every New Experience Together, что можно перевести как "Вместе к новым свершениям". Дополнительный символизм придаёт то, что слово является палиндромом — читается одинаково в обе стороны.

Будущее производства

Запуск сборки в Калуге стал знаковым событием для российского автопрома, ведь завод, который простаивал после ухода Volkswagen, снова начал работать в полную силу. Теперь планы компании связаны с расширением модельного ряда и укреплением позиций Tenet на рынке.