Обычная сковорода — как мишленовская кухня: 4 блюда, которые изменят ваше мнение о свинине
Посещая рестораны, мы редко задумываемся, какой путь проходит каждое блюдо до момента, когда оказывается на тарелке. Повар подбирает ингредиенты, тщательно прорабатывает сочетания вкусов, контролирует текстуру и подачу. Но создать атмосферу ресторана можно и дома — достаточно выбрать качественное мясо и немного терпения. Рассказываем, как приготовить четыре блюда из свинины влажного вызревания, не уступающие ресторанным.
Стейк Томагавк с гремолатой
Половина успеха любого блюда — правильный выбор продуктов. Для Томагавка идеально подходит мясо влажного вызревания: оно мягкое, сочное и обладает насыщенным ароматом.
Ингредиенты:
• стейк Томагавк — 2 шт.
• лимон — 1 шт.
• петрушка — 0,5 пучка
• чеснок — 3 зубчика
• растительное масло — 2 ст. л.
• соль и молотый перец — по вкусу
Как готовить:
-
Достаньте мясо из холодильника и оставьте при комнатной температуре на 15 минут.
-
С лимона снимите цедру, разрежьте пополам. Чеснок очистите и раздавите плоской стороной ножа.
-
В сковороде разогрейте масло, добавьте лимон и чеснок, обжарьте до румяной корочки и уберите.
-
Промокните мясо салфетками, чтобы убрать влагу.
-
Обжаривайте стейк по 2 минуты с каждой стороны на сильном огне, затем уменьшите нагрев и готовьте еще по 3 минуты с каждой стороны.
-
Посолите, поперчите и дайте мясу "отдохнуть" под фольгой 3-4 минуты.
-
Для гремолаты измельчите петрушку, чеснок и лимонную цедру, перемешайте. Выложите по ложке на каждый стейк и украсьте поджаренным лимоном.
Медальоны из свинины с оригинальным гарниром
Медальоны — классика французской кухни, нежное и ароматное мясо, которое легко приготовить дома. Главное — не пересушить. Гарниром станут овощи, приготовленные под пергаментом (картушем), как делают профессиональные шефы.
Ингредиенты:
• медальоны из свинины — 4 шт.
• растительное масло — 2 ст. л.
• соль, перец — по вкусу
Для гарнира:
• морковь — 250 г
• лук-порей (белая часть) — 250 г
• вода — 60 мл
• сливочное масло — 50 г
• соль — по вкусу
Как готовить:
-
Мясо достаньте заранее, обсушите.
-
Морковь нарежьте тонкими брусочками, лук — кольцами.
-
Обжарьте медальоны по 1,5 минуты с каждой стороны, затем готовьте еще по 3 минуты на среднем огне.
-
В освободившейся сковороде растопите сливочное масло, добавьте морковь и немного воды.
-
Вырежьте из пергамента круг чуть больше диаметра сковороды, сделайте отверстие в центре и накройте овощи. Томите 10-15 минут.
-
Добавьте лук, долейте немного воды и готовьте еще 10 минут.
-
Выложите овощи к мясу, а из оставшегося в сковороде соуса сделайте эмульсию для подачи.
Стейк Ти-Бон в яблочной глазури
Этот стейк идеально подойдет для тех, кто любит необычные вкусовые сочетания. Кость в форме буквы "Т" делит кусок на две части — вырезку и карбонад. А яблочная глазурь придаёт блюду пикантную кислинку.
Ингредиенты:
• стейк Ти-Бон — 1 шт.
Для маринада:
• сухой яблочный сидр — 100 мл
• розмарин сушеный — 0,5 ч. л.
• соль — ¼ ч. л.
• черный перец — 5 горошин
Для глазури:
• сидр — 300 мл
• яблочное повидло — 40 г
• сливочное масло — 30 г
• соль — ¼ ч. л.
• перец чили (хлопья) — щепотка
Как готовить:
-
Перец растолките, смешайте с солью и розмарином, залейте сидром. Обмажьте стейк и оставьте мариноваться на 30 минут.
-
Для глазури соедините сидр и повидло, уварите смесь вдвое. Добавьте масло, соль и чили.
-
Обжарьте мясо по 1,5 минуты с каждой стороны на сильном огне.
-
Уменьшите огонь, полейте глазурью и готовьте еще по 3-4 минуты с каждой стороны.
-
Подавайте с горошком или овощами на пару.
Баварские колбаски с тушёной капустой
Если хочется чего-то сытного, но несложного, попробуйте классическое баварское сочетание — колбаски и капусту. Аромат можжевельника и тмина придаёт блюду характерный вкус и превращает ужин в праздник.
Ингредиенты:
• колбаски свиные — 4-6 шт.
Для гарнира:
• капуста белокочанная — 1 кг
• лук — 2 шт.
• растительное масло — 1 ст. л.
• сахар — 2 ст. л.
• винный уксус — 2 ст. л.
• тмин — 1 ч. л.
• соль — 1 ч. л.
• лавровый лист — 1 шт.
• перец горошком — 3 шт.
• ягоды можжевельника — 3 шт.
• бульон — 500 мл
Как готовить:
-
Нашинкуйте капусту, лук нарежьте тонкими перьями.
-
В сковороде обжарьте лук до мягкости, добавьте сахар и дайте ему слегка карамелизоваться.
-
Добавьте капусту, тушите 5-7 минут, затем влейте бульон и специи. Накройте крышкой и готовьте 15 минут.
-
Влейте уксус, тушите еще 10 минут.
-
Колбаски обжарьте до румяной корочки и подавайте с капустой. По желанию добавьте картофельные дольки.
Советы шаг за шагом
-
Используйте чугунные сковороды — они лучше держат температуру и создают хрустящую корочку.
-
Не жарьте мясо сразу из холодильника: дайте ему согреться, чтобы прожарка была равномерной.
-
После приготовления обязательно дайте мясу "отдохнуть" — соки распределятся, и оно останется сочным.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: добавлять соль до обжаривания.
→ Последствие: мясо теряет влагу.
→ Альтернатива: солите уже готовый стейк.
• Ошибка: накрывать мясо крышкой во время жарки.
→ Последствие: пропадает корочка.
→ Альтернатива: накройте фольгой после готовки.
А что если…
Если нет яблочного сидра, замените его белым вином или соком — получится не менее ароматно. А вместо стейка Ти-Бон можно взять карбонат или шейку — они тоже хорошо подходят для глазури.
Плюсы и минусы
|Плюсы
|Минусы
|Насыщенный вкус и аромат
|Требует времени на маринование
|Простые ингредиенты
|Нужно соблюдать температурный режим
|Ресторанная подача дома
|Возможно, понадобится термометр для мяса
FAQ
Как выбрать мясо для стейков?
Выбирайте плотные куски с мраморными прожилками — они сохранят сочность.
Сколько по времени жарить стейк?
В среднем по 3-4 минуты с каждой стороны, в зависимости от толщины.
Что подать к стейку?
Отлично подойдут овощи на гриле, картофель или свежий салат с лимонной заправкой.
Мифы и правда
Миф: Свинина всегда жирная.
Правда: Современные породы свиней дают мясо с умеренным содержанием жира, идеально подходящее для стейков.
Миф: Мясо нужно готовить только на гриле.
Правда: Отличный результат можно получить и на обычной сковороде.
Миф: Свиное мясо нельзя есть средней прожарки.
Правда: При температуре выше 63 °C оно безопасно и остаётся сочным.
Интересные факты
-
Томагавк получил своё название из-за формы кости, напоминающей топор.
-
Баварские колбаски впервые появились в Мюнхене в 19 веке.
-
Гремолата традиционно подаётся к оссобуко, но отлично сочетается и со свининой.
Исторический контекст
Влажное вызревание мяса появилось как альтернатива сухому в середине XX века. Вакуумная упаковка позволила сохранить сочность и мягкость продукта, а технология быстро завоевала популярность у шеф-поваров по всему миру.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru