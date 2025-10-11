Эти пять цветов нужно выкопать осенью — и весной они расцветут, как новые
Многие садовые растения спокойно переживают морозы, особенно если речь идёт о сортах, выведенных для умеренного климата. Но среди декоративных культур есть настоящие южане — теплолюбивые красавцы, которые не способны выдержать даже лёгкие заморозки. Если их не выкопать вовремя, весной на клумбе не останется ничего, кроме пустой земли.
5 многолетников, которые не зимуют в открытом грунте
Гладиолусы — изысканные стрелы лета
В природе гладиолусы произрастают в тёплых районах Африки, Азии и Средиземноморья. Эти растения обожают солнце и плохо переносят холод. Поэтому их клубнелуковицы нужно выкопать примерно через 45-50 дней после цветения, обычно во второй половине сентября.
Сначала срезают стебли, затем аккуратно выкапывают клубнелуковицы. Их сушат в тени 3-4 дня, затем заносят в помещение с температурой около 20-25 °C. После очистки и просушки гладиолусы хранят при 5-7 °C и влажности 60-70 %, лучше в ящиках с отверстиями для вентиляции.
"Главное — не торопиться убирать гладиолусы, пока они не отдадут все питательные вещества клубням", — пояснила садовод Наталья Кузнецова.
Канна — тропическая гостья из Америки
Родом из Центральной и Южной Америки, канна не переносит морозов. В конце сентября её корневища выкапывают, обрезают стебли до 8-10 см и просушивают. Хранят растения в тёмном, проветриваемом помещении при температуре около 5 °C и влажности 80 %.
Интересно, что корневища канны съедобны — их издавна выращивали индейцы, а листья использовали для кормления скота.
Георгины — роскошные цветы императрицы
Любимыми цветами Жозефины, жены Наполеона, были именно георгины. Родом они из Мексики, где использовались не только как декоративные, но и как лекарственные и пищевые растения.
Клубни георгинов выкапывают в конце сентября — начале октября. Стебли обрезают до 4-5 см, клубни очищают от земли, промывают слабым раствором марганцовки и сушат. Хранить их лучше в ящиках, засыпанных песком, при температуре 3-7 °C и влажности 60-75 %.
Лютик (ранункулюс) — восточная нежность
Ранункулюсы пришли к нам из Средиземноморья и Южной Азии. Эти нежные цветы не выносят холода, хотя и способны выдержать лёгкие заморозки. Поэтому их нужно обязательно выкопать на зиму.
Клубни очищают от земли, подсушивают и хранят в прохладном помещении (5-7 °C), завернув в бумагу или пересыпав песком. Главное — не допустить пересыхания или переувлажнения.
Монтбретия (крокосмия) — южноафриканская красавица
Яркие цветы монтбретии напоминают миниатюрные гладиолусы. Это растение любит солнце и дренированную почву, но плохо переносит морозы.
Луковицы выкапывают в начале октября, обрезают листья, оставляя пеньки длиной 5-6 см. После просушки несколько дней хранят в ящике при 5-7 °C. Некоторые садоводы оставляют часть растений в земле, чтобы проверить, какие из них смогут перезимовать — но рисковать можно только в мягкий сезон.
Сравнение цветов по зимостойкости
|Цветок
|Родина
|Минимальная температура
|Где хранить зимой
|Особенности ухода
|Гладиолус
|Африка, Азия
|до +5 °C
|Погреб или холодильник
|Требует проветривания
|Канна
|Южная Америка
|не переносит мороз
|Тёплое, тёмное место
|Высокая влажность воздуха
|Георгин
|Мексика
|до +3 °C
|Ящик с песком
|Не любит сырость
|Лютик
|Средиземноморье
|до +5 °C
|Бумажная упаковка
|Чувствителен к пересушке
|Монтбретия
|Южная Африка
|до +5 °C
|Коробка в прохладном месте
|Можно оставить часть в грунте
Советы шаг за шагом: как сохранить луковицы до весны
-
Аккуратно выкопайте растения, стараясь не повредить клубни.
-
Очистите их от земли и старых корней.
-
Просушите несколько дней в тени.
-
Отберите здоровые экземпляры, без пятен и гнили.
-
Упакуйте в ящики или бумагу, обеспечив вентиляцию.
-
Храните при температуре от +3 до +7 °C.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: хранение клубней в полиэтиленовых пакетах.
Последствие: появляется плесень и гниль.
Альтернатива: используйте бумажные пакеты или деревянные ящики.
-
Ошибка: слишком ранняя выкопка.
Последствие: клубни не успевают дозреть и плохо хранятся.
Альтернатива: дождитесь, пока листья начнут желтеть.
-
Ошибка: отсутствие просушки.
Последствие: развивается грибок.
Альтернатива: просушите растения не менее трёх дней в тени.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Можно ли не выкапывать гладиолусы, если зима мягкая?
Нет. Даже при слабых морозах почва промерзает, и клубни погибают.
Как понять, что клубни пересушились?
Они становятся лёгкими и морщинистыми. В таком случае можно слегка увлажнить субстрат, где они хранятся.
Чем обработать клубни перед хранением?
Подойдёт слабый раствор марганцовки или специализированные фунгициды.
Мифы и правда
-
Миф: все многолетние цветы выдерживают морозы.
Правда: многие южные виды погибают даже при лёгком минусе.
-
Миф: достаточно укрыть грядку листьями.
Правда: при бесснежной зиме это не спасёт — луковицы всё равно промерзнут.
-
Миф: если цветы погибли, их можно просто посеять заново.
Правда: декоративные сорта часто теряют свои качества при семенном размножении.
Интересные факты
-
Гладиолусы в древнем Риме считались символом победы — их дарили воинам после сражений.
-
Канна использовалась индейцами как овощ и источник крахмала.
-
Георгины названы в честь ботаника Георги — именно он первым описал этот род растений.
Исторический контекст
В XVIII веке выкапывание и хранение клубней стало важным этапом садоводства в Европе. В то время коллекционеры растений соревновались, у кого дольше проживут редкие тропические цветы. Сегодня традиция сохраняется — и позволяет каждому садоводу наслаждаться южными красками на клумбе из года в год.
