Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Луковицы гладиолусов
Луковицы гладиолусов
© commons.wikimedia.org by Mariluna is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Садоводство
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 19:04

Эти пять цветов нужно выкопать осенью — и весной они расцветут, как новые

Гладиолусы, георгины и канны нужно выкопать до заморозков

Многие садовые растения спокойно переживают морозы, особенно если речь идёт о сортах, выведенных для умеренного климата. Но среди декоративных культур есть настоящие южане — теплолюбивые красавцы, которые не способны выдержать даже лёгкие заморозки. Если их не выкопать вовремя, весной на клумбе не останется ничего, кроме пустой земли.

5 многолетников, которые не зимуют в открытом грунте

Гладиолусы — изысканные стрелы лета

В природе гладиолусы произрастают в тёплых районах Африки, Азии и Средиземноморья. Эти растения обожают солнце и плохо переносят холод. Поэтому их клубнелуковицы нужно выкопать примерно через 45-50 дней после цветения, обычно во второй половине сентября.

Сначала срезают стебли, затем аккуратно выкапывают клубнелуковицы. Их сушат в тени 3-4 дня, затем заносят в помещение с температурой около 20-25 °C. После очистки и просушки гладиолусы хранят при 5-7 °C и влажности 60-70 %, лучше в ящиках с отверстиями для вентиляции.

"Главное — не торопиться убирать гладиолусы, пока они не отдадут все питательные вещества клубням", — пояснила садовод Наталья Кузнецова.

Канна — тропическая гостья из Америки

Родом из Центральной и Южной Америки, канна не переносит морозов. В конце сентября её корневища выкапывают, обрезают стебли до 8-10 см и просушивают. Хранят растения в тёмном, проветриваемом помещении при температуре около 5 °C и влажности 80 %.

Интересно, что корневища канны съедобны — их издавна выращивали индейцы, а листья использовали для кормления скота.

Георгины — роскошные цветы императрицы

Любимыми цветами Жозефины, жены Наполеона, были именно георгины. Родом они из Мексики, где использовались не только как декоративные, но и как лекарственные и пищевые растения.

Клубни георгинов выкапывают в конце сентября — начале октября. Стебли обрезают до 4-5 см, клубни очищают от земли, промывают слабым раствором марганцовки и сушат. Хранить их лучше в ящиках, засыпанных песком, при температуре 3-7 °C и влажности 60-75 %.

Лютик (ранункулюс) — восточная нежность

Ранункулюсы пришли к нам из Средиземноморья и Южной Азии. Эти нежные цветы не выносят холода, хотя и способны выдержать лёгкие заморозки. Поэтому их нужно обязательно выкопать на зиму.

Клубни очищают от земли, подсушивают и хранят в прохладном помещении (5-7 °C), завернув в бумагу или пересыпав песком. Главное — не допустить пересыхания или переувлажнения.

Монтбретия (крокосмия) — южноафриканская красавица

Яркие цветы монтбретии напоминают миниатюрные гладиолусы. Это растение любит солнце и дренированную почву, но плохо переносит морозы.

Луковицы выкапывают в начале октября, обрезают листья, оставляя пеньки длиной 5-6 см. После просушки несколько дней хранят в ящике при 5-7 °C. Некоторые садоводы оставляют часть растений в земле, чтобы проверить, какие из них смогут перезимовать — но рисковать можно только в мягкий сезон.

Сравнение цветов по зимостойкости

Цветок Родина Минимальная температура Где хранить зимой Особенности ухода
Гладиолус Африка, Азия до +5 °C Погреб или холодильник Требует проветривания
Канна Южная Америка не переносит мороз Тёплое, тёмное место Высокая влажность воздуха
Георгин Мексика до +3 °C Ящик с песком Не любит сырость
Лютик Средиземноморье до +5 °C Бумажная упаковка Чувствителен к пересушке
Монтбретия Южная Африка до +5 °C Коробка в прохладном месте Можно оставить часть в грунте

Советы шаг за шагом: как сохранить луковицы до весны

  1. Аккуратно выкопайте растения, стараясь не повредить клубни.

  2. Очистите их от земли и старых корней.

  3. Просушите несколько дней в тени.

  4. Отберите здоровые экземпляры, без пятен и гнили.

  5. Упакуйте в ящики или бумагу, обеспечив вентиляцию.

  6. Храните при температуре от +3 до +7 °C.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: хранение клубней в полиэтиленовых пакетах.
    Последствие: появляется плесень и гниль.
    Альтернатива: используйте бумажные пакеты или деревянные ящики.

  • Ошибка: слишком ранняя выкопка.
    Последствие: клубни не успевают дозреть и плохо хранятся.
    Альтернатива: дождитесь, пока листья начнут желтеть.

  • Ошибка: отсутствие просушки.
    Последствие: развивается грибок.
    Альтернатива: просушите растения не менее трёх дней в тени.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Можно ли не выкапывать гладиолусы, если зима мягкая?
Нет. Даже при слабых морозах почва промерзает, и клубни погибают.

Как понять, что клубни пересушились?
Они становятся лёгкими и морщинистыми. В таком случае можно слегка увлажнить субстрат, где они хранятся.

Чем обработать клубни перед хранением?
Подойдёт слабый раствор марганцовки или специализированные фунгициды.

Мифы и правда

  • Миф: все многолетние цветы выдерживают морозы.
    Правда: многие южные виды погибают даже при лёгком минусе.

  • Миф: достаточно укрыть грядку листьями.
    Правда: при бесснежной зиме это не спасёт — луковицы всё равно промерзнут.

  • Миф: если цветы погибли, их можно просто посеять заново.
    Правда: декоративные сорта часто теряют свои качества при семенном размножении.

Интересные факты

  1. Гладиолусы в древнем Риме считались символом победы — их дарили воинам после сражений.

  2. Канна использовалась индейцами как овощ и источник крахмала.

  3. Георгины названы в честь ботаника Георги — именно он первым описал этот род растений.

Исторический контекст

В XVIII веке выкапывание и хранение клубней стало важным этапом садоводства в Европе. В то время коллекционеры растений соревновались, у кого дольше проживут редкие тропические цветы. Сегодня традиция сохраняется — и позволяет каждому садоводу наслаждаться южными красками на клумбе из года в год.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Фасоль улучшает структуру почвы и подходит для севооборота — данные специалистов сегодня в 18:40
Цветёт, как клумба, кормит, как огород: как вырастить фасоль, чтобы и красиво, и с урожаем

Фасоль — не только вкусный овощ, но и украшение сада. Рассказываем, как выбрать сорт, вырастить без ошибок и превратить грядку в декоративный элемент участка.

Читать полностью » Зимний лук на вкус насыщеннее весеннего из-за естественного закаливания сегодня в 18:12
Зимой под снегом — весной на столе: вот как холод делает лук ароматнее

Зимний лук радует не только ранним урожаем, но и особым вкусом. Почему подзимняя посадка делает луковицы крепче и ароматнее — в материале.

Читать полностью » Эпипремнум и драцена подходят для квартир с недостатком света — рекомендации экспертов сегодня в 17:27
Цветы, которые не обидятся на забывчивость: лучшие комнатные растения для тех, кто постоянно всё забывает

Даже если вы забываете о поливе и уезжаете в отпуск, эти растения останутся живыми. Простые, красивые и выносливые — они создадут уют и зелёный уголок без лишних усилий.

Читать полностью » Садоводы Рязанской области проводят ноябрьские работы по защите сада от морозов сегодня в 17:12
ТОП-7 ноябрьских дел садовода: вот как сохранить урожай будущего сезона

Какие работы нужно провести в саду в ноябре в Рязанской области? Семь важных шагов, которые помогут растениям без потерь пережить зиму и встретить весну здоровыми.

Читать полностью » Комнатные томаты дают урожай зимой даже на подоконнике сегодня в 16:27
Когда за окном снег, а на подоконнике — урожай: лучшие комнатные сорта помидоров для зимы

Свежие помидоры зимой? Это реально! Рассказываем о лучших комнатных сортах, которые легко выращивать на подоконнике и которые порадуют вкусом и урожайностью.

Читать полностью » Агрономы Карелии рекомендовали использовать листья как утеплитель для грядок сегодня в 16:04
Хотите чистый двор, но не штраф? Листья можно убрать и с пользой

Что делать с опавшей листвой в Карелии — сжечь, убрать или превратить в удобрение? Разбираемся, как использовать листья с пользой для сада.

Читать полностью » Садовая земляника плодоносит круглый год при дополнительном освещении — советы агрономов сегодня в 15:26
Не клубника, а королева грядки: чем садовая земляника лучше и как ухаживать за ней круглый год

Садовая земляника — символ лета и любимая ягода садоводов. Рассказываем, как выбрать сорт, вырастить рассаду и получить сладкий урожай даже дома.

Читать полностью » Зайцы обгрызают молодые деревья зимой: советы по защите сада в Ленобласти сегодня в 14:51
Пока вы спите, в саду идёт бой: что спасёт молодые деревья от голодных зайцев

Садоводы Ленинградской области делятся хитростями, которые не позволят зайцам испортить молодые деревья зимой. Один метод особенно удивляет.

Читать полностью »

Новости
Наука
Биоуголь с легирующими элементами снижает содержание свинца в почве на 60%
Спорт и фитнес
Исследователи отметили пользу 24-минутных тренировок формата EMOM и Табата для выносливости
Авто и мото
Импорт новых автомобилей в Россию сократился на 67% — данные "Автостата"
Красота и здоровье
Исследования показали: зелёный чай и свекольный сок естественно снижают артериальное давление
Авто и мото
Турбированные двигатели позволяют китайским автомобилям соответствовать нормам по выбросам
Красота и здоровье
Исследование показало: привычки в 20–30 лет определяют риск инфаркта и инсульта в будущем
Спорт и фитнес
Тренировка по методике EMOM и табаты улучшает тонус и выносливость — мнение специалистов
Наука
В лунном образце найдена редкая изотопная аномалия серы-33
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet