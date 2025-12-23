Тень под маской Деда Мороза: как его костюм может принести не только радость, но и страшный подарок

Человек в костюме Деда Мороза может стать источником неприятного сюрприза для ребёнка — лобковых вшей (педикулёза), если сам аниматор пренебрегает гигиеной. Эти паразиты могут передаваться бытовым путём — через заражённую одежду, парики или при тесном тактильном взаимодействии, рассказала в беседе с Life.ru врач-инфекционист Марият Мухина.

Как распространяются лобковые вши?

По словам Марият Мухиной, особенно опасны Деды Морозы, которые не следят за гигиеной, и могут стать переносчиками паразитов (Pthirus pubis). В предновогодний период наблюдается рост заболеваемости и передачи лобковых вшей именно от таких "сказочных волшебников".

Паразиты передаются контактным путём и через инфицированные предметы одежды. Вши — это облигатные эктопаразиты человеческого тела, которые локализуются в паховой области, реже — на бровях, ресницах и подмышках.

"Самка откладывает яйца (гниды) ближе к корню волос. Чисто теоретически, если имеется тесный контакт с Дедом Морозом и он берёт ребёнка на руки, то с волос, бровей вши могут перепрыгнуть на ребёнка", — предупреждает Марият Мухина.

Риск заражения и жизненный цикл вшей

Жизненный цикл лобковых вшей от яйца до взрослой особи составляет около 2-3 недель. Взрослые насекомые питаются кровью и могут быть переносчиками опасных инфекций. Прямой контакт между инфицированным Дедом Морозом и ребёнком представляет наибольшую опасность для заражения.

Важно отметить, что основной путь передачи инфекции — это половой контакт, однако в данном случае заражение может происходить через инфицированные предметы одежды, такие как парики. Вероятность заражения через одежду составляет около 15%. Менее вероятен путь заражения через обычное бытовое взаимодействие.

Опасность инфекции

Хотя педикулёз не представляет высокой угрозы для здоровья и не вызывает тяжёлых заболеваний, инфекция всё же требует внимания. Важно соблюдать меры гигиены, чтобы избежать заражения, особенно в условиях тесного контакта с носителями паразитов.