Мать предполагаемого участника захвата заложников в ИК-19 сделала заявление

Мать заключенного исправительной колонии № 19 Темура Хусинова, который, вполне вероятно, может иметь отношение к захвату заложников в данном исправительном учреждении, сообщила, что на размещённых в интернете видео не обнаружила сына. Об этом она информировала российское агентство РИА Новости.

Не так давно в кроссплатформенной системе мгновенного обмена сообщениями Telegram были размещены ориентировки возможных преступников. В распространившихся сообщениях значился и Темур Хусинов. Кроме того, в средствах массовой информации начали появляться видео от якобы самих совершивших преступление людей, которые были созданы в ходе захвата и удержания заложников. Как сообщается, Темур Хусинов попал в исправительную колонию по причине избиения человека до смерти во время драки на улице.

В свою очередь мать вероятного преступника сообщила российскому информационному агентству РИА Новости о том, что не обнаружила на размещённых в интернете кадрах своего сына. Она также задалась вопросом, кто приписал Темура Хусинова к преступникам. Она также добавила, что хоть он отбывает наказание в исправительном учреждении, среди совершивших убийства в ИК-19 его нет. Однако она находится в замешательстве, почему его имя значится в ориентировках. Женщина заявила, что желает знать, что происходит на данный момент с Темуром Хусиновым. Помимо этого, она уверяет, что её не допускают на территорию исправительной колонии.

Женщина дала подтверждение о том, что он родился в 1995 году в Республике Узбекистан. Она также утверждает, что ему оставалось отбыть в учреждении ещё несколько месяцев. В конце она добавила, что Темур Хусинов проявляет ко всем уважение, а также в случае необходимости оказывает помощь.

Фото: Flickr / Liam Quinn (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)