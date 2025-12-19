Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 15:31

Утильсбор ударил по среднему кошельку, но не должен стать вечным: Путин назвал меру временной

Путин назвал повышенный утильсбор временной мерой

Повышение утилизационного сбора на автомобили стало одной из самых обсуждаемых тем, затрагивающих повседневные расходы граждан. Президент признал чувствительность этой меры и дал понять, что рассматривает её как временную, а не постоянную нагрузку.

Позиция президента по утильсбору

Владимир Путин заявил, что рассчитывает на ограниченный по времени характер повышенного утилизационного сбора. Об этом он сообщил во время Прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией, отвечая на вопрос о том, что будет с автомобильным рынком после повышения утильсбора.

"Надеюсь, эта мера будет не вечной, и выбор у наших граждан все-таки будет восстанавливаться, будет более широким или по мере роста доходов, или по мере сокращения такой фискальной нагрузки", — сказал президент России .

Он подчеркнул, что повышение утильсбора затрагивает в первую очередь граждан со средним уровнем дохода, и в правительстве это осознают.

Экономическая логика решения

Путин связал рост утильсбора с попыткой Минфина получить дополнительные доходы. При этом он отметил, что у этой меры есть заявленная цель — поддержка технологического развития.

Автопром и выбор потребителя

Он отметил, что не может не рекомендовать ориентироваться на продукцию отечественного автопрома, подчеркнув, что с его стороны было бы странно советовать иностранные бренды.

