Переехали и не прописались: когда из-за отсутствия временной регистрации могут возникнуть проблемы

Временная регистрация при наличии постоянной прописки в другом городе является правом, а не обязанностью гражданина, если поездка носит кратковременный характер, пояснил адвокат, кандидат юридических наук Андрей Алешкин. В беседе с NewsInfo.Ru эксперт подчеркнул, что действующее законодательство требует наличия основной прописки, а дополнительные формы учета служат преимущественно для сбора статистики и распределения социальных льгот.

Ранее начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин в интервью ТАСС напомнил, что регистрация по месту пребывания должна оформляться, если человек находится в жилом помещении более 90 дней.

Алешкин отметил, что временный учет становится актуальным при длительном переезде в другой регион, особенно если человек планирует пользоваться местными мерами социальной поддержки. По его мнению, такая система позволяет государству отслеживать внутреннюю миграцию и точнее распределять бюджетные ресурсы. При этом многие административные задачи уже сейчас решаются дистанционно. Например, цифровизация позволяет упростить регистрацию через госуслуги, минимизируя походы в ведомства.

"При наличии постоянной регистрации оформлять временную по месту пребывания при краткосрочных поездках не требуется. Однако если гражданин переехал в другой регион на длительный срок — более полугода — и планирует получать местные льготы, лучше оформить временный учёт, чтобы сохранить право на социальную поддержку в том регионе, где он фактически проживает", — пояснил он.

Юрист добавил, что при кратковременных визитах никакой необходимости в дополнительном учете нет. Оформление документов требуется только в том случае, если отсутствие регистрации препятствует реализации конкретных прав гражданина в новом месте жительства.

"Если нужна временная регистрация, её оформляют. Если она не нужна, делать её не обязательно — закон не обязывает. При наличии постоянной регистрации и переезде в другой регион оформлять временную регистрацию не требуется. Это право, а не обязанность", — подчеркнул Алешкин.

Важным аспектом при смене региона проживания остается доступ к медицинским услугам. Гражданам следует заранее изучить правила, по которым осуществляется прикрепление к поликлинике на новом месте. Для социально незащищенных категорий наличие регистрации может влиять на размер выплат. В частности, существуют нормы, позволяющие получить субсидию на ЖКХ, если расходы на коммуналку превышают установленный порог дохода. Также от места учета может зависеть право на льготный проезд в транспорте, предоставляемый региональными властями.

Читайте также