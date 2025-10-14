Без виз и с правами: как россияне теперь садятся за руль в Китае за один день

Жителям России теперь проще оформить временное водительское удостоверение в Китае — власти страны сократили срок получения документа с трёх дней до одних суток. Об этом сообщила юридическая газета "Фачжи жибао", на которую ссылается агентство ТАСС. Первое временное удостоверение по новой схеме выдали россиянину в приграничном Хэйхэ, расположенном в провинции Хэйлунцзян.

Нововведение стало очередным шагом на пути сближения двух стран после введения 30-дневного безвизового режима для граждан России, начавшего действовать 15 сентября. Теперь россияне могут свободно путешествовать по Китаю, а в случае необходимости — получить временные права буквально за один день.

Как работает новая система

Власти Хэйхэ усовершенствовали межведомственный документооборот: теперь оформление временного водительского удостоверения не требует личных визитов в полицию или длительного ожидания проверки данных. Достаточно подать заявление и необходимые документы в нотариальную контору, которая напрямую взаимодействует с правоохранительными структурами. Это исключает лишние этапы и ускоряет выдачу разрешений.

"Теперь россиянам достаточно суток, чтобы оформить временные права в Китае", — отметили в "Фачжи жибао".

Такая схема стала возможной благодаря цифровизации госуслуг и согласованию между ведомствами, ответственными за транспорт, безопасность и нотариальные процедуры.

Почему это важно

Реформа направлена не только на улучшение туристического опыта россиян, но и на развитие экономических и культурных связей между странами. Хэйхэ и Благовещенск, разделённые рекой Амур, традиционно являются центром приграничного обмена — как торгового, так и образовательного.

Упрощённое получение водительских прав позволит бизнесменам, туристам и студентам из России свободнее передвигаться по территории Китая на автомобиле, не прибегая к услугам водителей или такси. Это особенно актуально для тех, кто приезжает в Китай на короткий срок — командировку или учёбу.

Что было раньше

До сих пор иностранцам, включая россиян, приходилось проходить сложную процедуру оформления временных водительских удостоверений, которая занимала несколько дней и требовала взаимодействия сразу с несколькими ведомствами. При этом ни российские, ни международные водительские права на территории КНР не признавались.

"Мы ведём переговоры с китайской стороной о взаимном признании водительских удостоверений", — пояснил министр транспорта РФ Андрей Никитин.

По его словам, пока конкретные сроки введения такой меры не определены, но обсуждение активно продолжается.

Замглавы Минтранса РФ Дмитрий Зверев ещё весной заявлял, что ведомство рассматривает возможность признания российских прав в Китае, чтобы снять административные барьеры для водителей.

Сравнение условий

Страна Признание иностранных прав Срок оформления временных Дополнительные требования Китай (до реформы) Нет 3 рабочих дня Проверка в полиции, нотариальное заверение Китай (сейчас) Нет 1 сутки Подача документов через нотариальную контору Россия Частичное (для ряда стран СНГ) Не требуется Временные права для иностранцев не оформляются

Как россиянам получить временные права в Китае

Приехать в КНР с действующей визой или в рамках безвизового режима. Подготовить пакет документов: загранпаспорт, российское водительское удостоверение, нотариально заверенный перевод и медицинскую справку (если требуется). Подать документы в нотариальную контору Хэйхэ или другого города, где действует новая система. Дождаться подтверждения и получить временное водительское удостоверение через сутки.

Такой документ позволяет управлять автомобилем в пределах Китая в течение срока пребывания, но не более 30 дней.

Возможные ошибки и последствия

Ошибка: приехать без переведённого удостоверения.

Последствие: придётся обращаться к переводчику и ждать дополнительное заверение, что увеличит срок оформления.

Альтернатива: заказать перевод заранее через аккредитованного нотариуса.

Ошибка: нарушение срока действия временных прав.

Последствие: штраф или запрет на повторное оформление.

Альтернатива: следить за сроком и при необходимости продлить разрешение через ту же нотариальную контору.

А что если россиянин попадёт в ДТП?

При аварии в Китае владелец временных прав имеет те же обязанности, что и местный водитель. Нужно вызвать полицию, зафиксировать происшествие и сообщить в страховую компанию. При этом страховку лучше оформить заранее — либо у китайского страховщика, либо через международный полис, действующий в КНР.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли ездить в Китае с российскими правами без оформления временных?

Нет, на территории КНР признаются только местные водительские удостоверения.

Сколько стоит оформление временных прав?

Точная сумма варьируется по регионам, но обычно составляет около 200-300 юаней, включая нотариальные услуги.

Можно ли продлить временные права?

Да, если срок пребывания продлён — например, при повторном въезде или продлении визы.

Мифы и правда

Миф: российские международные права действуют в Китае.

Правда: Китай не участвует в Венской конвенции о дорожном движении, поэтому иностранные удостоверения не признаются.

Миф: безвизовый режим позволяет управлять авто без оформления документов.

Правда: безвизовый въезд не освобождает от необходимости получать временные права.

Миф: упрощённая система действует по всей стране.

Правда: пока программа запущена в Хэйхэ и соседних регионах, но её планируют расширить.

Исторический контекст

Первые соглашения о взаимных транспортных правах между Россией и Китаем появились ещё в начале 2000-х годов, однако касались в основном грузоперевозок. Активное обсуждение взаимного признания водительских удостоверений началось только после роста турпотока и открытия новых мостов через Амур. Сегодня упрощённая система в Хэйхэ рассматривается как пилотный проект, который может стать моделью для всей страны.

Интересные факты

• В Китае действует более 400 миллионов водительских удостоверений.

• В Хэйхэ ежегодно въезжает до 500 тысяч россиян.

• Безвизовый режим позволил увеличить число поездок между странами на 40% всего за месяц.