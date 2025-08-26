Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Фитнес
Фитнес
© Designed by Freepik by serhiibobyk is licensed under Public domian
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 19:10

Гантели превращаются в тяжёлый вес: простой способ усилить нагрузку дома

Морит Саммерс назвала шесть упражнений с гантелями для развития силы без штанги

Вы думаете, что без штанги силовые тренировки дома невозможны? Ошибаетесь. Даже с парой гантелей можно прокачать мышцы и добиться заметного прогресса — нужно лишь изменить стратегию: замедлить темп движений.

Тренер Морит Саммерс (Form Fitness, Нью-Йорк) подчёркивает:

"Темповая работа — один из лучших способов стать сильнее, научиться контролировать движение и усложнить упражнение, даже если под рукой нет дополнительного веса".

Секрет в том, что медленное выполнение увеличивает время под нагрузкой — мышцы дольше сопротивляются весу, а значит, растёт сложность и эффективность.

Почему стоит попробовать "темповую" тренировку

  • Даже лёгкий вес превращается в серьёзный вызов.
  • Прорабатываются мышцы-стабилизаторы, улучшается техника.
  • Темпо-метод можно использовать с любым инвентарём — от гантелей до собственного тела.
  • А если ваши гантели слишком лёгкие — добавьте эластичную ленту для усиления нагрузки.

Шесть упражнений с гантелями в темпе 3-1-1

(3 секунды — опускание, 1 секунда — фиксация, 1 секунда — подъём)

1. Румынская тяга (Deadlift)

  • Встаньте прямо, гантели по бокам.
  • Сохраняя прямую спину и лёгкий сгиб в коленях, опустите вес вниз за 3 секунды.
  • Задержитесь в нижней точке и поднимитесь, напрягая ягодицы.

Совет: держите корпус стабильным, не прогибайтесь в пояснице.

2. Сплит-присед (Split Squat)

  • Одна нога впереди, вторая — на носке.
  • Медленно опустите заднее колено к полу (3 секунды).
  • Сделайте паузу и вернитесь в исходное положение через пятку передней ноги.

Факт: чаще всего люди теряют равновесие, потому что не включают мышцы кора.

3. Фронтальный присед (Front Squat)

  • Поставьте гантели на плечи.
  • Опуститесь в присед за 3 секунды.
  • Сделайте паузу и резко встаньте через пятки.

Совет: вес тянет вперёд, поэтому держите спину и корпус в напряжении.

4. Жим лёжа на полу (Floor Press)

  • Лягте на спину, гантели держите над грудью, локти под углом 45°.
  • Поднимите вес вверх за 1 секунду, зафиксируйте.
  • Опустите медленно (3 секунды), касаясь пола локтями.

Интересный момент: на полу корпус работает даже активнее, чем на скамье.

5. Тяга в наклоне (Bent-Over Row)

  • Согнитесь в тазобедренных, спина прямая.
  • Подтяните гантели к груди за 1 секунду, задержите.
  • Медленно опустите за 3 секунды.

Факт: укрепление мышц спины особенно важно для тех, кто много сидит за компьютером.

6. Жим над головой (Overhead Press)

  • Гантели на плечах.
  • Поднимите их вверх (1 секунда), задержите.
  • Медленно верните за 3 секунды.

Совет: держите руки строго в линии с ушами, не уводите слишком вперёд или назад.

Темповые тренировки — отличный способ "обмануть" мышцы и заставить их работать усерднее, даже если у вас дома только пара лёгких гантелей. Попробуйте включить их в свою программу, и вы быстро почувствуете разницу.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Скапшены укрепляют плечи и снижают риск травм — тренер Маттью Форцалья сегодня в 19:50

Секрет сильных плеч оказался вовсе не в тяжёлых весах

Скапшены укрепляют плечи лучше привычных боковых подъёмов. Узнайте, как это упражнение помогает избежать травм и сохранить суставы здоровыми.

Читать полностью » Тренер Каролина Араухо рассказала о лучших упражнениях для задней поверхности бедра без инвентаря сегодня в 15:10

Упражнения, о которых молчат тренажёрные залы: всё делается дома

Семь простых, но эффективных упражнений для задней поверхности бедра, которые можно выполнить без оборудования — только с весом собственного тела.

Читать полностью » Пловцы сообщили о поверхностной проверке здоровья перед стартом в Босфоре сегодня в 14:36

Здоровье оставили за бортом: что рассказали участники заплыва

Участники заплыва через Босфор пожаловались на формальный медосмотр перед стартом. Нескольким пловцам стало плохо, но россиянин Свечников не пострадал.

Читать полностью » Канадский баскетболист Робертсон назвал Краснодар комфортным для жизни сегодня в 13:33

Баскетболист удивился: российский город оказался комфортнее, чем он ожидал

Игрок "Локомотива-Кубань" Робертсон признался, что жизнь в Краснодаре напомнила ему Барселону, и рассказал о первых впечатлениях от переезда.

Читать полностью » Травматолог Аржаков: мышечная боль после тренировки связана с микротравмами волокон сегодня в 12:30

Как быстрее восстановиться после боли в мышцах

Почему мышцы болят через день после тренировки и что с этим делать? Врач объяснил истинные причины отсроченной боли и дал советы по восстановлению.

Читать полностью » Овечкин объявил о матче в поддержку дальневосточного леопарда сегодня в 12:11

Хоккей против вымирания: Овечкин сыграет ради редкой кошки

Когда хоккей становится больше, чем спорт: в сентябре «Динамо» сыграет матч, где главным героем станет вовсе не шайба.

Читать полностью » Теннисистка Серена Уильямс призналась, что сбросила вес с помощью препаратов сегодня в 11:26

Великая теннисистка раскрыла секрет похудения после родов

Серена Уильямс раскрыла, как похудела на 15 кг после родов, и призналась, что тренировки и диета не помогали. Чемпионка поделилась своим секретом.

Читать полностью » Спортсмен Елисеев назвал простые упражнения для здоровья спины при сидячем образе жизни сегодня в 10:23

Красивая осанка без спортзала: упражнения, которые можно делать дома

Чемпион мира по самбо Дмитрий Елисеев показал простые упражнения для спины, которые можно выполнять дома с бутылками воды или резиновой лентой.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Игорь Матвиенко: "Интервидение" показывает национальные культуры, "Евровидение" — мировые тренды
Красота и здоровье

Гастроэнтеролог де Латур назвала оптимальные варианты завтрака, обеда и ужина для пищеварения
Питомцы

Ветеринары объяснили, почему у кошек образуются трихобезоары
ЮФО

В Крыму готовят школы и сады к 1 сентября: новые здания и капитальные ремонты
Спорт и фитнес

Эксперт объяснила, какие виды спорта опасны при лишнем весе
Туризм

Учёные предупредили об угрозе морской экосистеме и туристам на курортах Аланьи
Еда

Эндокринолог рекомендовала салаты с курицей, арбузом и фетой для здорового летнего рациона
Авто и мото

Ирина Андриевская: банки могут в будущем отказывать в автокредитах без официального трудоустройства
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru