Иван Петровский Опубликована сегодня в 18:10

Гантели могут навредить: опасная привычка в упражнениях, которую пора бросить

Морит Саммерс: замедленные повторения увеличивают эффективность силовых тренировок

Вы когда-нибудь задумывались, почему одни и те же упражнения могут быть в разы сложнее, если просто замедлить их выполнение? Оказывается, дело в так называемом "темпо-тренинге". Этот метод помогает не только заменить штангу, если у вас её нет под рукой, но и вывести привычные упражнения с гантелями на новый уровень.

Что такое темпо-тренинг и почему он работает

"Темпо-тренинг — один из лучших способов развить силу, контроль над движением и сделать упражнения сложнее, даже если у вас нет возможности увеличить вес", — отмечает сертифицированный тренер Морит Саммерс, основатель студии Form Fitness в Бруклине.

Секрет прост: когда мы замедляем движения, мышцы дольше находятся под напряжением. Это повышает нагрузку и заставляет тело работать интенсивнее. Даже лёгкие гантели в таком режиме превращаются в серьёзное испытание.

Тренировка без штанги: 6 эффективных упражнений

Чтобы заменить базовые упражнения со штангой, попробуйте гантели в сочетании с техникой 3-1-1: три секунды на опускание, одна на паузу и одна на подъём.

Тяга (Deadlift)

Стоя с гантелями в руках, медленно опустите их вниз, сохраняя спину ровной. Пауза в нижней точке — и мощный подъём за счёт ягодичных мышц. Это упражнение задействует всё тело, но особенно — спину и ноги.

Разножка (Split Squat)

Встаньте в широкую стойку, одна нога впереди, другая сзади. Опускайтесь на три счёта, следите за балансом и работой корпуса. Именно слабый контроль корпуса чаще всего сбивает с равновесия.

Фронтальный присед (Front Squat)

Гантели держите у плеч. Вес будет тянуть вперёд, поэтому придётся активно включать спину и пресс, чтобы удержать положение. Отличная нагрузка на ноги и стабилизаторы.

Жим лёжа на полу (Floor Press)

Лягте на спину, поднимайте гантели вверх над грудью, а не лицом. Медленное опускание усиливает работу грудных мышц и корпуса. Без скамьи упражнение становится даже сложнее, чем классический жим.

Тяга в наклоне (Bent-Over Row)

Наклонитесь, сохраняя спину ровной, и подтяните гантели к груди. Задержите на секунду и плавно опустите. Это ключевое упражнение для развития мышц спины и улучшения осанки.

Несколько практических советов

  • Если у вас лёгкие гантели, добавьте резинку — так нагрузка будет выше.
  • Темпо-тренинг работает даже с собственным весом — приседания, отжимания и планка станут ощутимо тяжелее.

Научные исследования подтверждают: увеличение времени под нагрузкой способствует росту мышечной массы и выносливости.
Таким образом, отсутствие штанги — вовсе не повод отказаться от силовых тренировок. Грамотная работа с темпом превратит обычные гантели в универсальный инструмент для развития силы и контроля.

