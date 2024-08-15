В результате обстрелов ВСУ повреждены четыре храма и мужской монастырь на границе с Украиной

На территории приграничных районов Курской области в результате обстрелов украинских вооруженных сил повреждены четыре храма и один мужской монастырь. Эту информацию передает РИА Новости со ссылкой на отца Сергия (Клинцова), руководителя пресс-службы Курской епархии.
По состоянию на 14 августа 2024 года, в результате атак ВСУ пострадали Белогорский Николаевский мужской монастырь, храм Рождества Пресвятой Богородицы, храм святого Феодосия Черниговского, храм Покрова Пресвятой Богородицы в и Крестовоздвиженский храм (XVIII века постройки).
Клинцов также отметил, что в зоне активных боевых действий находятся примерно 22 храма.
Кроме того, он добавил, что один из священнослужителей продолжает оставаться в своем приходе на временно оккупированной территории. Связь с ним отсутствует, но по предварительной информации, он жив.
Фото: commons.wikimedia.org
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