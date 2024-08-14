В известном городе на берегу Дуная зафиксировали опасно высокий температурный рекорд

В Русе в Болгарии зафиксировали абсолютный температурный рекорд в 40 градусов

В Русе, городе на берегу Дуная, зафиксирована температура в 40 градусов в тени, сообщает "Дарик-радио". Это стало абсолютным температурным рекордом для города. До этого момента самым жарким днем было 14 августа 1988 года с показателем в 38,6 градуса. В столице Софии температура достигла 37 градусов.

В последнее время аномальная жара наблюдается по всей территории Болгарии. В стране действуют желтый и оранжевый уровни предупреждения о неблагоприятных погодных условиях. Красный код объявлен из-за высокой опасности возникновения природных пожаров, новые очаги которых появляются ежедневно.

Экстремально высокие температуры в стране сохраняются с июля. Из-за длительной засухи в нескольких районах, включая Ловеч и Плевен, введены ограничения на использование воды, вызывающие протесты среди населения.

Фото: flickr.com/Dennis Jarvis (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)