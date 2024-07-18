В Краснодаре 18 июля был побит 60-летний суточный рекорд температуры воздуха, достигнута отметка в 38,7 градуса. Это третий день подряд, когда в городе фиксируется рекордная температура для конкретного дня.

Предыдущий рекорд 18 июля 1962 года составлял 38,4 градуса.

Экстремальная жара наблюдается по всему Южному федеральному округу с прошлой недели, что уже привело к нескольким пожарам в Севастополе, Республике Крым и Краснодарском крае. Прогнозируется, что температура на юге России поднимется до 42 градусов в ближайшие дни, сообщает ТАСС.

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