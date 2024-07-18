Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 19.07.2024 : 87,8754
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 19.07.2024 : 96,1018
В Краснодаре 18 июля был побит 60-летний суточный рекорд температуры воздуха
  1. Главная
  2. Страна

В Краснодаре 18 июля был побит 60-летний суточный рекорд температуры воздуха

В Краснодаре 18 июля был побит 60-летний суточный рекорд температуры воздуха, достигнута отметка в 38,7 градуса. Это третий день подряд, когда в городе фиксируется рекордная температура для конкретного дня.

Предыдущий рекорд 18 июля 1962 года составлял 38,4 градуса.

Экстремальная жара наблюдается по всему Южному федеральному округу с прошлой недели, что уже привело к нескольким пожарам в Севастополе, Республике Крым и Краснодарском крае. Прогнозируется, что температура на юге России поднимется до 42 градусов в ближайшие дни, сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org/Levin Holtkamp (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

Мир

WP: Обама уверен, что Байдену пора всерьёз обдумать его участие в выборах

WP: Обама уверен, что Байдену пора всерьёз обдумать его участие в выборах

Бывший президент Америки Барак Обама считает, что Джо Байдену стоит серьёзно обдумать целесообразность своего участия в выборах, сообщают СМИ. По мнению Обамы, шансы главы Белого дома на победу заметно сократились за последние недели.

Читать полностью
Политолог Чихачёв: фон дер Ляйен не заменит НАТО оборонным союзом ЕС

Политолог Чихачёв: фон дер Ляйен не заменит НАТО оборонным союзом ЕС

Заявления главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о необходимости создания "оборонного союза Европы" не подразумевают создания новой организации на замену НАТО. Об этом сообщил преподаватель СПбГУ Алексей Чихачёв в интервью "Ленте.ру".

Читать полностью

Общество

В России разработали биоматериалы для клеточно-заместительной терапии

В России разработали биоматериалы для клеточно-заместительной терапии

Ученые из Московского физико-технического института разработали методику получения мезенхимальных стволовых клеток (МСК) из костного материала, используемую в регенеративной медицине.

Читать полностью
Автоэксперт Константинов: поездки на короткие расстояния могут навредить автомобилю

Автоэксперт Константинов: поездки на короткие расстояния могут навредить автомобилю

Директор департамента механического ремонта автомобильной группы "Авилон" Павел Константинов объяснил, что короткие поездки на автомобиле могут негативно сказаться на его состоянии.

Читать полностью

Новости