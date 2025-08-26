Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 18:13

Температурные качели: метеорологи предупреждают жителей Крыма о резких перепадах

В Крыму ожидаются резкие перепады температуры: от +9 ночью до +32 днём

Жителей и гостей Крыма в ближайшие дни ждут заметные перепады температур.

По данным начальника регионального гидрометцентра Татьяны Любецкой, в ночь на 26 августа в степных и предгорных районах температура опустится до +9 °C, на побережье — до +12 °C. Днём же воздух прогреется до +27 °C.

В следующие два дня ночи станут чуть теплее — до +14 °C у моря, а дневные значения поднимутся до +28 °C.

Синоптики уточняют, что осадков до конца августа не ожидается, а начало сентября принесёт в Крым тёплые воздушные массы: ночи потеплеют, а днём воздух прогреется до +32 °C.

