Не просто десерт: этот шоколад работает как суперфуд для сердца и мозга
Темный шоколад с содержанием какао от 70 процентов и выше — не просто лакомство, а функциональный продукт с доказанной пользой для здоровья. В беседе с El Español кардиолог Аурелио Рохас назвал ключевые преимущества этого десерта и объяснил, в чем именно его сила.
Почему темный шоколад полезнее остальных
"Темный шоколад помогает контролировать аппетит, снижает уровень сахара в крови и уменьшает воспаление, которое способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний", — пояснил врач.
В отличие от молочного шоколада и сладких плиток с добавками, качественный темный шоколад не перегружает организм сахаром и при этом содержит:
- флавоноиды и антиоксиданты;
- магний, железо и другие микроэлементы;
- клетчатку, поддерживающую микрофлору кишечника.
Поддержка сердца, мозга и настроения
Регулярное, но умеренное потребление темного шоколада:
- снижает артериальное давление;
- улучшает память и когнитивные функции;
- нормализует уровень холестерина;
- стабилизирует настроение, за счёт стимуляции выработки серотонина;
- улучшает кровообращение и работу сосудов;
- облегчает симптомы ПМС у женщин;
- повышает уровень энергии, при этом не вызывает бессонницу, в отличие от кофеина.
Условия пользы
Чтобы эффект от шоколада был действительно оздоровительным, нужно выбирать:
- плитку без добавленного сахара или с минимальным его содержанием;
- продукт с содержанием какао не менее 70%;
- без искусственных ароматизаторов и пальмового масла.
Также стоит помнить о дозировке: не более 20-30 граммов в день, иначе возможен обратный эффект — набор веса и расстройства обмена веществ.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru