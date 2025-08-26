Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 23:26

Не просто десерт: этот шоколад работает как суперфуд для сердца и мозга

El Español: тёмный шоколад с какао от 70% полезен для сердца, памяти и настроения

Темный шоколад с содержанием какао от 70 процентов и выше — не просто лакомство, а функциональный продукт с доказанной пользой для здоровья. В беседе с El Español кардиолог Аурелио Рохас назвал ключевые преимущества этого десерта и объяснил, в чем именно его сила.

Почему темный шоколад полезнее остальных

"Темный шоколад помогает контролировать аппетит, снижает уровень сахара в крови и уменьшает воспаление, которое способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний", — пояснил врач.

В отличие от молочного шоколада и сладких плиток с добавками, качественный темный шоколад не перегружает организм сахаром и при этом содержит:

  • флавоноиды и антиоксиданты;
  • магний, железо и другие микроэлементы;
  • клетчатку, поддерживающую микрофлору кишечника.

Поддержка сердца, мозга и настроения
Регулярное, но умеренное потребление темного шоколада:

  • снижает артериальное давление;
  • улучшает память и когнитивные функции;
  • нормализует уровень холестерина;
  • стабилизирует настроение, за счёт стимуляции выработки серотонина;
  • улучшает кровообращение и работу сосудов;
  • облегчает симптомы ПМС у женщин;
  • повышает уровень энергии, при этом не вызывает бессонницу, в отличие от кофеина.

Условия пользы
Чтобы эффект от шоколада был действительно оздоровительным, нужно выбирать:

  • плитку без добавленного сахара или с минимальным его содержанием;
  • продукт с содержанием какао не менее 70%;
  • без искусственных ароматизаторов и пальмового масла.

Также стоит помнить о дозировке: не более 20-30 граммов в день, иначе возможен обратный эффект — набор веса и расстройства обмена веществ.

