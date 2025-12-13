Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Мужчина держит больное плечо
Мужчина держит больное плечо
© Designed by Freepik by 8photo is licensed under publik domain
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:43

Тело стареет изнутри — и начинает с суставов: найден биохимический спусковой крючок

Учёные нашли фермент, ускоряющий разрушение суставов с возрастом — Карасёв

Учёные сделали шаг к пониманию механизмов, которые лежат в основе возрастного разрушения суставов и снижения мышечной массы. Новые данные о перспективах замедления этих процессов приводит kp.ru со ссылкой на мнение специалистов в области доказательной медицины.

Фермент, связанный со старением суставов

Эксперт по доказательной медицине Александр Карасёв рассказал, что исследователи обратили внимание на фермент 15-PGDH. Его активность, как показали наблюдения, увеличивается с возрастом и связана с разрушением хрящевой ткани. Именно этот процесс считается одной из ключевых причин ухудшения подвижности суставов у пожилых людей.

Эксперименты на лабораторных мышах показали, что подавление активности фермента с помощью специальной молекулы-ингибитора даёт заметный эффект. Толщина хряща в повреждённых зонах увеличивалась почти втрое, что позволило исследователям говорить о потенциальной возможности замедления дегенеративных изменений.

Первые испытания и ограничения метода

Предварительные тесты с участием добровольцев также дали обнадёживающие результаты, однако специалисты подчёркивают: данные, полученные на животных, не всегда напрямую применимы к человеку. Воздействие на фермент может стать перспективным направлением терапии, но до создания эффективного и безопасного препарата ещё далеко.

По оценке экспертов, путь от лабораторных экспериментов до клинического применения может занять годы. Необходимы дополнительные исследования, которые подтвердят не только эффективность, но и отсутствие серьёзных побочных эффектов при длительном использовании подобных средств.

Что можно сделать уже сейчас

Пока научные разработки остаются на стадии изучения, Александр Карасёв рекомендует сосредоточиться на проверенных способах сохранения здоровья суставов и мышц. Речь идёт о регулярных и разнообразных физических нагрузках, включающих не только ходьбу, но и силовые, а также статические упражнения. Немаловажную роль играет питание с достаточным количеством белка и полноценный сон, необходимый для восстановления тканей.

"Как показывают последние исследования, важно не только ходить десять тысяч шагов, нужно разнообразие. Если проходите мимо турника, перекладины, потянитесь хотя бы один раз. Не получается подтянуться — просто повисите в напряжении", — цитирует Александра Карасёва.

Комплексный подход, сочетающий движение, питание и восстановление, остаётся наиболее надёжным способом замедлить возрастные изменения до появления новых медицинских решений.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Японские упражнения для лица помогут подтянуть овал и уменьшить отечность — Healthy сегодня в 2:06
Меньше морщин и отечности: попробовала японские упражнения для лица и вот что получилось

Японские упражнения для лица помогут подтянуть контуры, уменьшить отечность и морщины. Узнайте, как за несколько минут в день улучшить внешний вид с помощью простых и эффективных упражнений!

Читать полностью » Орехи стабилизируют уровень глюкозы после еды — диетолог Лара сегодня в 0:14
Как орехи делают с инсулином то, на что лекарства тратят годы

Три продукта, которые помогают естественным образом контролировать уровень сахара в крови, продлевают чувство сытости и поддерживают энергию на весь день.

Читать полностью » Врачи зафиксировали рост смертности из-за внутрибольничных инфекций — RuNews24 вчера в 22:57
Они пришли спасать, но приносят болезнь: тайная жизнь аппаратов ИВЛ

В российских реанимациях инфекции поражают более 70% пациентов. Исследование показало, что каждая вторая смерть связана с осложнениями от ИВЛ и катетеров.

Читать полностью » Пониженное давление увеличивает риск инсульта — врачи-кардиологи вчера в 22:49
Мозг уходит в тень, сердце ищет воздух: как гипотония крадёт силы каждый день

Когда низкое давление перестаёт быть просто особенностью организма и становится угрозой для жизни — разбор симптомов, причин и опасных состояний.

Читать полностью » Безлактозное молоко не улучшает здоровье здоровых людей — Зинаида Волокитина вчера в 22:17
Пью безлактозное молоко — и больше не переживаю о дискомфорте после еды: рассказываю, как это работает

Безлактозное молоко — решение для людей с непереносимостью лактозы. Но подходит ли оно всем? Когда переходить на безлактозное молоко, а когда лучше оставить обычное?

Читать полностью » В Севастополе открылся новый санаторий на базе пансионата Изумруд — ForPost вчера в 21:24
Пансионат превратили в медкурорт — теперь туда едут даже зимой

В Севастополе запускают круглогодичное санаторно-курортное направление на базе пансионата "Изумруд". Как частная инициатива меняет формат отдыха на ЮБК?

Читать полностью » CoverGirl выпустила универсальный карандаш для глаз Perfect Blend — визажисты вчера в 20:10
Глаза перестали говорить? Один карандаш возвращает взгляду силу и смысл

Макияж глаз может изменить не только внешний вид, но и настроение. Как выбрать лучшие продукты, чтобы взгляд говорил за вас — рассказывает обзор ITG.

Читать полностью » Контур губ маленькими кружками создаёт естественный эффект — Лиза Элдридж вчера в 18:03
Не идеальные, а потрясающие губы: техника, которая превращает контур в произведение искусства

Как создать естественный контур губ с помощью простого трюка? Лиза Элдридж делится секретами макияжа для губ, которые делают результат максимально гармоничным.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Дворняги проявляют высокий интеллект при правильном воспитании — кинологи
Садоводство
Подготовка дачи к зиме помогает избежать повреждений от морозов и снега — садоводы
Спорт и фитнес
Вечерние тренировки помогают быстрее заснуть — специалисты по сну
Мир
Под заграждением на границе с Белоруссией нашли тоннель — RMF24
Общество
Жителям Подмосковья напомнили о наказании за вырубку ёлок — ТАСС
Наука
Полимеры и биомассу предложили перерабатывать в энергоносители — ТАСС
Общество
СК установил хищение десятков миллионов при строительстве военного городка — ТАСС
Общество
Штраф до 15 тысяч грозит за нарушение правил установки гирлянд — РИА Новости
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet