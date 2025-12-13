Тело стареет изнутри — и начинает с суставов: найден биохимический спусковой крючок

Учёные сделали шаг к пониманию механизмов, которые лежат в основе возрастного разрушения суставов и снижения мышечной массы. Новые данные о перспективах замедления этих процессов приводит kp.ru со ссылкой на мнение специалистов в области доказательной медицины.

Фермент, связанный со старением суставов

Эксперт по доказательной медицине Александр Карасёв рассказал, что исследователи обратили внимание на фермент 15-PGDH. Его активность, как показали наблюдения, увеличивается с возрастом и связана с разрушением хрящевой ткани. Именно этот процесс считается одной из ключевых причин ухудшения подвижности суставов у пожилых людей.

Эксперименты на лабораторных мышах показали, что подавление активности фермента с помощью специальной молекулы-ингибитора даёт заметный эффект. Толщина хряща в повреждённых зонах увеличивалась почти втрое, что позволило исследователям говорить о потенциальной возможности замедления дегенеративных изменений.

Первые испытания и ограничения метода

Предварительные тесты с участием добровольцев также дали обнадёживающие результаты, однако специалисты подчёркивают: данные, полученные на животных, не всегда напрямую применимы к человеку. Воздействие на фермент может стать перспективным направлением терапии, но до создания эффективного и безопасного препарата ещё далеко.

По оценке экспертов, путь от лабораторных экспериментов до клинического применения может занять годы. Необходимы дополнительные исследования, которые подтвердят не только эффективность, но и отсутствие серьёзных побочных эффектов при длительном использовании подобных средств.

Что можно сделать уже сейчас

Пока научные разработки остаются на стадии изучения, Александр Карасёв рекомендует сосредоточиться на проверенных способах сохранения здоровья суставов и мышц. Речь идёт о регулярных и разнообразных физических нагрузках, включающих не только ходьбу, но и силовые, а также статические упражнения. Немаловажную роль играет питание с достаточным количеством белка и полноценный сон, необходимый для восстановления тканей.

"Как показывают последние исследования, важно не только ходить десять тысяч шагов, нужно разнообразие. Если проходите мимо турника, перекладины, потянитесь хотя бы один раз. Не получается подтянуться — просто повисите в напряжении", — цитирует Александра Карасёва.

Комплексный подход, сочетающий движение, питание и восстановление, остаётся наиболее надёжным способом замедлить возрастные изменения до появления новых медицинских решений.