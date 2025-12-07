Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:49

Тело на грани — спорт на высоте: новое исследование показывает, что происходит в момент экстремального входа в воду

Проект по физиологии экстремальных прыжков вышел на серьёзный уровень — Дмитрий Кадочников

На фоне растущего интереса к экстремальным дисциплинам в Севастополе проходит первое в России медицинское исследование, посвящённое тому, как организм реагирует на прыжки в воду с высоты. Об этом сообщает ТАСС. Проект уже привлёк внимание специалистов: он должен сформировать научную базу для безопасного развития хайдайвинга в стране.

Новая область спортивной медицины

Исследование курирует Институт фундаментальной медицины и здоровьесбережения Севастопольского государственного университета. Здесь работает аспирантура по направлению восстановительной и спортивной медицины, и одна из первых исследовательниц выбрала тему, которую в России ранее почти не изучали.

Речь идёт о прыжках в воду с высоты около 27 метров — дисциплине, где нагрузка на опорно-двигательный аппарат и системы организма сопоставима с экстремальными видами спорта. По словам директора института Дмитрия Кадочникова, проект уже вышел на серьёзный научный уровень и должен стать основой для подготовки кандидатской диссертации в 2027 году.

Уникальность работы связана с отсутствием в стране аналогичных исследований. Хайдайвинг признан высокорисковым видом спорта, и специалистов, способных оценивать состояние спортсменов и сопровождать тренировочный процесс, пока немного. Поэтому команда сосредоточена на том, чтобы зафиксировать, как изменяются физиологические показатели во время прыжка, и какие элементы техники оказываются наиболее критичными.

Практическая направленность проекта

Главная цель — подготовить рекомендации для спортсменов о правильном выполнении элементов, включая вход в воду. Эти материалы должны опираться на объективные данные о работе организма в момент сильной перегрузки. Одновременно анализируется система медицинского обеспечения, поскольку нормативная база для этой дисциплины пока отсутствует, а подходы к сопровождению спортсменов остаются разрозненными.

"У нас действует аспирантура по направлению "Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия, медико-социальная реабилитация”", — пояснил Дмитрий Кадочников.

Исследование проводят в Севастополе благодаря доступу к спортсменам и возможности собирать данные на базе Центра спортивной медицины. Здесь формируют массив наблюдений, который в дальнейшем может лечь в основу методических материалов для тренеров и врачей.

