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В США окончена миссия космического телескопа NEOWISE
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Американские исследователи объявили об завершении миссии телескопа, который служил зашитой Земли от астероидов

В США окончена миссия космического телескопа NEOWISE

NASA объявило об окончании миссии космического телескопа NEOWISE, который служил единственным инструментом для обнаружения околоземных астероидов и комет. За 15 лет службы, NEOWISE обнаружил свыше 200 ранее неизвестных объектов, включая 25 новых комет и предоставил данные о 44 тысячах других космических объектов.

Особое открытие — комета C/2020 F3 NEOWISE, прошедшая мимо Земли в июле 2020 года.

Причина завершения миссии — солнечный максимум, который приведет к падению спутника в атмосферу Земли. Это создаст временный пробел в планетарной обороне до запуска нового телескопа NEO Surveyor в 2027 году, который будет обеспечивать более мощное сканирование неба.

Фото: commons.wikimedia.org/Noodle snacks (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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